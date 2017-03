Un'anticipazione svela l'anteprima della prossima maglia del Milan per la stagione 2017/18: si tratta della seconda divisa, quella bianca: ma avrà una linea diversa.

3 ore fa di Edoardo Colombo

In casa Milan si guarda avanti. Dall'obiettivo Europa League al tanto atteso cambio di proprietà, ma non solo. Tra i temi per il futuro si accende anche quello della nuova maglia per la prossima stagione. E in questo caso le anticipazioni arrivano riguardo la seconda divisa, quella da utilizzare soprattutto nelle partite in trasferta.

A rivelare l'anticipazione sulla prossima maglia del Milan ci pensa il sito web footyheadlines.com, che già poco tempo fa aveva preannunciato il nuovo kit. In attesa della maglia rossonera, scopriamo cosa cambierà per la seconda divisa. Che ovviamente sarà bianca, come la tradizione impone: ma sul tessuto compaiono nuovi inserti e una linea abbastanza rinnovata.

La nuova maglia per la stagione sportiva 2017/18 sarà ancora prodotta dall'Adidas, ormai fedele sponsor tecnico dei rossoneri. In mezzo, poi, campeggerà ancora il logo di Fly Emirates, con il quale il Milan ha ormai allacciato una partenership ben consolidata.

I dettagli della seconda maglia del Milan 2017/18

Questione di... esatto: dettagli. Proprio quelli che quest'anno stanno facendo la differenza dalle parti di Milanello. Concretezza e un gioco 'minimal', proprio come la prossima maglia. Bianca e con qualche piccola novità. Per esempio, ai fianchi, le attuali strisce oro dell'Adidas verranno sostituite dal classico rossonero. E poi le maniche, protagoniste di un'altra novità: non più bianche ma anch'esse coi colori propri del Milan.