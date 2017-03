La rete di Steven Gerrard decide l'amichevole tra le leggende dei Reds e quelle dei Galácticos: in 50mila sugli spalti nel ricordo di Ronnie Moran.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Luca Guerra

Più di 50mila spettatori in campo, decine di titoli nel curriculum. E sette reti con firme celebri da mettere a referto. Chi si aspettava spettacolo e gol dall’incontro amichevole disputato nel pomeriggio di ieri ad Anfield tra Liverpool e Real Madrid non è rimasto deluso. Il match, organizzato per raccogliere fondi da destinare all’operato della Liverpool Fc Foundation, la charity ufficiale del Liverpool Football Club nata per attivare una serie di iniziative che ispirano persone di ogni estrazione sociale, è terminato 4-3 per i Reds, ed è stato aperto da un commosso ricordo di Ronnie Moran, ex capitano e leggenda del Liverpool, morto tre giorni fa all'età di 83 anni.

Scorrere i nomi delle formazioni impegnate ad Anfield ha provocato brividi agli appassionati di calcio: per il Liverpool sono scesi in campo Dudek, Kvarme, Carragher, Agger, Riise, Hamann, Gerrard, McManaman, García, Fowler, Owen, Westerveld, Aldridge, McAllister, McAteer, Babb, Smicer, Thompson, Diao, Kennedy e Rush. Il Real Madrid ha risposto con Contreras, Salgado, Fernando Sanz, Pavón, Roberto Carlos, De la Red, Karembeu, Seedorf, Figo, Savio, Morientes, Amavisca, McManaman, Dudek, Congo, Julio Llorente, Velasco, Carlos Sánchez e Butragueño. Tre decenni di storia del calcio riunite per un pomeriggio di beneficenza.

La partita è stata decisa dalla rete di Steven Gerrard, capace di generare il boato della Kop, il cuore caldo del tifo del Liverpool, come accaduto 120 volte tra il 1998 e il 2015: a segno per i Reds anche Owen, Aldridge e Fowler, mentre per il Real Madrid sono andati in rete Congo, Morientes e De La Red. Un pomeriggio perfetto, nel quale il risultato ha avuto un peso specifico relativo. E alla fine abbracci e selfie per tutti.

Sito ufficiale Real Madrid Le leggende di Liverpool e Real Madrid ad Anfield Road

Gerrard commuove Liverpool, Seedorf esalta il Real Madrid

Diciassette stagioni con i Reds, il bianco e il rosso cuciti sul petto: Steven Gerrard ha dedicato il test amichevole alla memoria di Ronnie Moran, al Liverpool 1949 al 1998, prima come calciatore e poi come collaboratore nello staff tecnico.

Vogliamo dedicare questa vittoria a Mr. Liverpool, Ronnie Moran. Creso sia stato un pomeriggio di grande divertimento, per noi e per il Real Madrid: è stato bello rivedere tanti vecchi compagni di squadra e tanti avversari per i quali ho sempre nutrito un enorme rispetto. Giocare ad Anfield Road resta un’emozione enorme.

Così, mentre Gerrard esaltava il ricordo di Moran, il Liverpool onorava il suo ex capitano ritraendo la sua esultanza su Twitter, definendo "stupefacente" la possibilità di vederlo esultare nuovamente di fronte alla Kop.

Amazing to see this man scoring in front of the Kop again! 🔥 pic.twitter.com/LqCK21CsSH — Liverpool FC (@LFC) March 25, 2017

Calcio, ma anche amicizia: il pomeriggio di Anfield Road ha rappresentato l'occasione di incontro per tanti vecchi amici, oltre che ex colleghi. La foto postata su Instagram da Roberto Carlos in compagnia di Michel Salgado e Christian Karembeu. Sette Champions League vinte in tre, tutte con la maglia dei Galácticos addosso:

Bom dia a todos , hoje em #anfiled #liverpoollegends x #realmadridlegends nessa foto com 2 grandes amigos @therealsalgado and #karembeu GAME DAY #fundacionrealmadrid #liverpoolfundacion A post shared by Roberto Carlos (@oficialrc3) on Mar 25, 2017 at 2:51am PDT

Con il Real Madrid ha vinto una delle sua quattro Champions League, per una bacheca arricchita dalle due vittorie con il Milan e dalla coppa conquistata con l’Ajax, anche Clarence Seedorf, un’altra delle leggende in campo ad Anfield Road:

È stata una giornata speciale, quando il calcio riesce ad essere motore di progetti legati alla solidarietà è sempre un piacere. Anfield Road è un ambiente dal grande fascino, abbiamo dato vita a un pomeriggio di grande spettacolo con ben sette reti.

Firme d'autore in un pomeriggio leggendario, utile per sostenere una causa benefica come quella della Liverpool Fc Foundation e ricordare una leggenda come Ronnie Moran. Con sette reti e tanto divertimento per i cinquantamila presenti.