La Rossa perfetta e imprendibile sul circuito di Melbourne. Lewis si inchina a Seb dopo un pit stop. Botta terzo, Raikkonen quarto.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

È la vittoria della riscossa, della rivincita, della voglia di tornare protagonisti. Il primo Gran Premio della Formula 1 del 2017 lo vince Sebastian Vettel. A sorpresa, sì, perché Hamilton era partito primo ma ha pagato il lavoro eccezionale del team italiano e di un pilota in palla. In Australia domina il rosso, in pista e sugli spalti. La Ferrari apre la nuova annata nel segno della vittoria.

Ha dominato Vettel, girando su tempi incredibili, giocando anche di astuzia. Ritardando un pit stop, si è piazzato lì davanti e non ha più mollato il primo posto. E così il Mondiale Formula 1 inserisce il duellante di Hamilton. Seb non vinceva dal 2015. Questa sarà la vittoria che potrà dare una svolta alla sua carriera in rosso.

Formula 1, finalmente il via!

Semaforo verde, Hamilton parte benissimo, Vettel anche. Solo Raikkonen rischia di perdere la quarta piazza ai danni di Verstappen, subito aggressivo. Grossi problemi per Ricciardo: dopo il fuori pista di ieri, l’australiano sostituisce il cambio sulla Red Bull. Entra dai box a Gran Premio iniziato da due giri. Il ritmo è subito martellante per l’inglese in Mercedes. Seb ci sta ed escono dal serpentone in due: la Ferrari è lì, Bottas e l'altra rossa di Raikkonen no.

Formula 1, la prima curva del GP d'Australia dopo la partenza

Una Ferrari, finalmente, prima. Ed esplode la rabbia nel box Mercedes, con Toto Wolff che sbatte i pugni sul tavolo. Questa è una Il primo duello è tutto di strategia, e paga Hamilton. Rientro anticipato ai box per il cambio gomme, l’inglese si ritrova dietro Verstappen, il peggior cliente. Vettel aspetta, guadagna, e sfrutta il lavoro ‘da tappo’ della Red Bull. Funziona: il tedesco, dopo il suo pit stop, è avanti.. Ed esplode la rabbia nel box Mercedes, con Toto Wolff che sbatte i pugni sul tavolo. Questa è una Formula 1 che dà spettacolo, emozionante, anche rabbiosa.

Formula 1, Sebastian Vettel su Ferrari a Melbourne

Cambia la trama

Per la prima volta è Hamilton ad inseguire Vettel. Dire che qualcosa sia cambiato rispetto alla passata stagione vuol dire minimizzare gli enormi progressi della Ferrari. Anche perché il Cavallino corre forte lì davanti. Al 34esimo giro Lewis paga più di 6 secondi. Dietro ci sono Bottas, Raikkonen e Vestappen. Kvyat senza pit stop è sesto, poi Massa, Perez e Sainz. Tredicesimo Stroll, una piazza più dietro l'italiano Giovinazzi.

Non succede più nulla. La gara diventa un monologo rosso, Vettel comanda in Australia con la nuova Ferrari. Sulla linea del traguardo il ringraziamento è tutto per il team:

Grazie ragazzi, la vittoria è per tutti noi e per Maranello.

Un inizio così è da sogno.