Mbappé sta incantando l'Europa. Per questo Fabinho, suo compagno di squadra al Monaco, è convinto che è destinato a giocare per Real Madrid o Barcellona.

38 minuti fa di Elmar Bergonzini

Il futuro è nel presente. Per questo è facile pronosticare il futuro di Kylian Mbappé. L’attaccante del Monaco sta incantando l’Europa in Ligue 1 e in Champions League, dove con due gol fra andata e ritorno ha eliminato il Manchester City. Prima o poi giocherà con uno dei club più forti del mondo. O Real Madrid o Barcellona. Il suo futuro è lì.

Ne è convinto Fabinho, compagno di squadra di Mbappé al Monaco ed ex giocatore del Castilla, la seconda squadra del Real Madrid.

Sappiamo che prima o poi Mbappé dovrà andare in un club come Real Madrid, Barcellona o un’altra società di quel calibro... Prima che ciò accada però facciamo godere Monaco.

Ma anche dopo che Mbappé partirà, a Monaco potranno esultare. Perché già si parla di trattative con cifre ben oltre ai 100 milioni. Cifre che solo club come il Barcellona possono sostenere.

Indipendentemente dal futuro del suo compagno di squadra, Fabinho ammette di essere affascinato dal talento di Mbappé:

È impressionante. Ha una grande personalità per essere un diciottenne. È spesso decisivo e segna molti gol, e non è facile considerando il livello sul quale stiamo giocando. Inoltre è molto veloce.

Come veloce sarà il suo salto nel calcio mondiale. Real Madrid e Barcellona che sia. Il futuro è già nel presente.