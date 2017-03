Arrivato al Milan solo a gennaio, Deulofeu si è inserito perfettamente in rossonero. Forse anche perché ha lasciato alle spalle l'eterno paragone con Leo Messi.

Amore reciproco. Forte, intenso. Perché prima di conoscersi le cose non andavano bene. Gerard Deulofeu si è inserito perfettamente nel Milan. Deulofeu aveva il calcio professionistico nel destino. Fin da piccolissimo è stato considerato uno dei migliori giocatori del settore giovanile. Come successe con Leo Messi.

Un paragone pesante, che ha accompagnato Deulofeu per tutta la carriera. Con il Barcellona che, guidato da Messi, dominava il mondo, Gerard aveva tutta la pressione addosso. Non aveva ancora esordito, ma doveva essere lui a garantire il futuro del club catalano.

Appena maggiorenne il suo nome era già sulla bocca di tutti. Al punto che Marca gli dedicò una copertina definendolo il nuovo Messi. E le pressioni hanno cominciato a schiacciarlo. Rallentandone le crescita. Al Milan però Deulofeu si è ritrovato.

Deulofeu e l’eterno paragone con Messi

L’attaccante spagnolo del Milan si è sfogato. Si è raccontato, si è confidato. Parlando anche dei momenti difficili. Intervistato dal sito ufficiale del club rossonero è stato particolarmente trasparente:

Di solito non leggo i giornali, ma quella copertina di Marca la ricordo bene e ha finito per nuocermi. C’erano troppe aspettative su di me da parte dei tifosi del Barcellona, di Messi ce n’è solo uno. Certi giudizi su di me sono stati più uno svantaggio che un vantaggio.

Persona pacata e semplice, Deulofeu ha bisogno di sentirsi a proprio agio, in un ambiente confortevole, per poter rendere al meglio.

Gli amici nel mondo del calcio si contano sulle dita di una mano. Sono legato a Patric della Lazio, Tello della Fiorentina, Dongou del Saragozza e Muniain dell’Athletic Bilbao.

Pur essendo ancora giovanissimo, Deulofeu fra Barcellona, Everton, Siviglia e Milan ha già giocato in quattro squadre e in tre paesi diversi. A 23 anni appena compiuti le esperienze raccolte sono tante. Per questo ora ha le idee molto chiare:

I miei sogni sono relativi al presente. Per esperienza personale ho imparato che è meglio dimenticare in fretta il passato e concentrarsi sull'attualità. Voglio continuare a vivere questo momento con il Milan.

Ma la sua avventura in rossonero era scritta nelle stelle. Il suo più grande idolo è passato per Barcellona e per Milano, proprio come lui. Amore reciproco. Forte, intenso.

Il mio punto di riferimento è sempre stato Ronaldinho. Quando giocava nel Barcellona lo ammiravo particolarmente.

E chissà che anche qui la stima non sia reciproca.