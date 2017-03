Con la doppietta all'Ungheria CR7 raggiunge quota 70 col Portogallo. In Europa solo tre hanno fatto meglio: Puskas e Kocsis con l'Ungheria, Klose con la Germania.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Un uomo contro una nazione. Nel Gruppo B di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, la Svizzera è ancora a punteggio pieno ma viene tallonata dal Portogallo. O meglio: da Cristiano Ronaldo. I campioni d’Europa si sono imposti sull’Ungheria terza con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Che ieri ci ha provato in qualsiasi modo. Punizione, rovesciata, testa. Ed ha realizzato quei due gol che lo portano a quota 70 in nazionale.

Sono quasi il doppio di quelle segnate da Pauleta, che con 47 gol è il secondo miglior marcatore della storia del Portogallo (Eusebio si fermò a 41). Nella storia del calcio europeo sono in pochi ad aver segnato di più in nazionale: Puskas ne segnò 84 per l’Ungheria, Kocsis - connazionale della leggenda del Real - si fermò a 74. Il terzo è Klose, a quota 71 con la Germania. Poi, a 70, ecco Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo esulta dopo un gol

Cristiano Ronaldo, toccata quota 70 gol col Portogallo

A fine partita però Cristiano Ronaldo ha parlato da leader. Per lui le reti personali non sono importanti. Lo è la gloria della squadra, come ha dimostrato anche durante l’ultimo Europeo.

So quanti gol ho segnato, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e siamo in corsa per qualificarci ai Mondiali. La squadra sta bene, abbiamo giocatori giovani.

Perché i campioni d’Europa ora sognano di conquistare il mondo. E con un Ronaldo così, l’obiettivo si può raggiungere.