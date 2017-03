Il comune di Tocopilla, città natale del Niño Maravilla, ha dedicato una statua all'ex Udinese. Ai suoi lati due Coppe America e gli stemmi delle sue squadre.

0 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Daniele Rocca

Non sarà la sua miglior stagione, ma Alexis Sanchez sa come consolarsi. Con Wenger c'è stato più di qualche screzio e l'attaccante potrebbe dire addio a Londra in estate. La sua esperienza con i Gunners sembra volgere al termine, i continui tentativi di rinnovo aono andati a vuoto. Ma quando torna in Cile, l'ex Udinese ritrova il sorriso.

Merito anche della sua città natale. Venerdì scorso, infatti, a Tocopilla è stata inaugurata una statua in onore del calciatore che con la maglia della Nazionale ha vinto le ultime due edizioni della Coppa America (entrambe riprodotte al suo fianco). Sanchez ha sfruttato il pomeriggio libero per presenziare all'evento, riabbracciando così la famiglia e i concittadini.

Alexis Sánchez secara langsung meresmikan patungnya di Tocopilla & jg memberikan jersey timnas Chile kpd pembuat patung tsb, Marco Vergara. pic.twitter.com/3C7yBC87bG — Gooners Report Indo (@Gooners_Report) March 26, 2017

Sanchez, una statua in suo onore

Il Niño Maravilla è arrivato in tempo per il taglio del nastro. Per la costruzione è stata scelta la divisa del Cile con cui ha vinto la Coppa America Centenario. Inoltre l'ideatore della statua, Marco Vergara, ha scelto di realizzare gli stemmi delle squadre in cui ha militato Sanchez: Arauco de Tocopilla, Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcellona e Arsenal.

6 Facebook Twitter Pinterest La statua di Sanchez con gli stemmi delle squadre in cui ha giocato

Facebook Twitter Pinterest Accanto alla statua sono state riprodotte le due Coppe America

Facebook Twitter Pinterest La statua si trova nella città di Tacopilla

Facebook Twitter Pinterest Sanchez è un vero e proprio idolo in Cile

Facebook Twitter Pinterest Le impronte dei piedi di Sanchez

Facebook Twitter Pinterest Le impronte delle mani di Sanchez

Chiudi 1 di 6

E per finire, come succede alle star di Hollywood, il campione cileno ha lasciato le impronte di mani e piedi nel cemento. Su entrambi i lati della stele sono presenti anche delle citazioni. La prima tratta dal film di Rocky Balboa, la seconda invece è da imputare proprio ad Alexis Sanchez:

Mai sentirsi tristi se qualcuno ti dice che non puoi fare qualcosa nella tua vita. Se hai un sogno proteggilo e basta. Adesso alza la testa, perché la vita è meravigliosa e con molte occasioni.

Hoy a las 18:00 , inauguración de mi Estatua en mi querido Tocopilla

Gracias a todas las personas que hicieron posible este reconocimiento. pic.twitter.com/briw2MSYa4 — Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) March 24, 2017

Al termine dell'inaugurazione, il calciatore dell'Arsenal ha dovuto fare ritorno a Santiago per riaggregarsi al resto della Nazionale. La prossima sfida in programma martedì contro il Venezuela.