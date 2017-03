A un anno dalla sua scomparsa, il club catalano ha voluto omaggiare una delle leggende del calcio intitolandogli il futuro stadio della 'Ciutat Esportiva', con tanto di statua.

Un anno senza Johan Cruyff. Il 24 marzo del 2016 il mondo del calcio ha dovuto dire addio a uno dei suoi protagonisti indiscussi. Allenatore rivoluzionario, campione mai dimenticato. Grazie a lui l'Olanda ha svelato all'Europa intera il senso del gioco.

A 69 anni il genio olandese ha smesso di combattere contro un male incurabile, andando ad aggiungere il suo nome alle leggende dello sport che non ci sono più, ma che continuano a vivere nei cuori degli appassionati.

È rimasto nel cuore di tutti i club in cui ha militato, soprattutto del Barcellona, che ha pronto un progetto che contribuirà a rendere immortale il nome di Cruyff. Il club catalano gli intitolerà il futuro stadio che verrà costruito all'interno della 'Ciutat Esportiva' Joan Gamper.

The new stadium at the Ciudad Esportiva training ground will be named after @JohanCruyff. Find out more! https://t.co/Lbv1RKCTmz pic.twitter.com/vEJByVrPKG — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 25, 2017

Barcellona, omaggio a Cruyff

Nel nome di Cruyff. E non potrebbe essere altrimenti vista l'importanza ricoperta dall'olandese per la dirigenza catalana. Ecco perché il nuovo centro sportivo porterà il suo nome. Non solo. In suo onore verrà eretta una statua con le sembianze del tre volte Pallone d'Oro. A confermarlo è stato direttamente il presidente del club, Josep Maria Bartomeu:

Il futuro impianto prenderà il nome di Johan Cruyff ed il club promuoverà anche la costruzione di una statua in suo onore che verrà posta all'interno dello stadio.

C'è solo un pallone, quindi devi averlo tu

Non puoi scegliere un talento al computer. Con i criteri di oggi io sarei scartato. Le mie qualità tecniche e di visione del gioco non si possono stabilire con un computer

La creatività non fa a pugni con la disciplina

Tecnica non vuol dire essere capaci di fare mille palleggi. Chiunque può farlo con l'allenamento e poi puoi lavorare al circo. Tecnica è passare la palla con un tocco, con la giusta velocità, sul piede giusto del tuo compagno

Giocare a calcio è molto semplice, ma giocare un calcio semplice è la cosa più difficile che ci sia

Ci sono davvero pochi giocatori che sanno cosa fare quando non sono marcati. Così a volte capita di dire a un tuo giocatore: quell'attaccante è molto forte, but non marcarlo

Perché mai non dovresti riuscire a battere una squadra che ha più denaro della tua? Non ho mai visto un sacco di soldi segnare un gol

Io non sono religioso. In Spagna tutti e 22 i giocatori si fanno il segno della croce prima di entrare in campo. Se funzionasse, tutte le partite finirebbero con un pareggio

Sono un ex giocatore, ex direttore tecnico, ex allenatore, ex manager, ex presidente onorario. Una bella lista che dimostra ancora una volta che ogni cosa ha una fine

In un certo senso, probabilmente sono immortale

Ma non finisce qui. Il Barcellona - tramite il vicepresidente Jordi Cardoner - ha chiesto al Comune di poter cambiare il nome della via in cui dal 1957 è situata la sede della società blaugrana. È stata lanciata anche una petizione per trasformare calle Arístides Mallol in calle Johan Cruyff.

Un amore blaugrana

Durante la conferenza stampa di presentazione del progetto è intervenuto il figlio Jordi, in rappresentanza della famiglia Cruyff. Oltre ad aver ringraziato il Barcellona per il sostegno, ha sottolineato l'importanza di ricordare suo padre attraverso questo tipo di manifestazioni:

Si tratta di una decisione affettuosa, grazie alla quale mio padre sarà sempre presente. Lui sarebbe molto soddisfatto di questo tributo.

We're so proud and grateful for this loving tribute to my father. He will forever be associated with the club he so loved. #CruyffLegacy pic.twitter.com/QnFhk58kl2 — Jordi Cruyff (@JordiCruyff) March 25, 2017

Per dimostrare fino in fondo la riconoscenza nei confronti del lavoro del Barcellona, Jordi Cruyff ha consegnato - a nome della sua famiglia - la maglietta del Barça con la quale Johan ha vinto il Pallone d'Oro nel 1974. Verrà inserita nella sezione del museo a lui dedicata, in cui sarà possibile ammirare i cimeli ed i trofei che hanno caratterizzato l'esperienza spagnola della leggenda 'orange'.