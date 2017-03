La leggenda del Manchester United parla del manager dell'Arsenal: "Wenger è come Rooney, si è guadagnato il diritto di decidere cosa fare".

30 minuti fa di Andrea Centogambe

Tutta una questione di rinnovi. In casa Arsenal non si parla d'altro. Ad Arsene Wenger scadrà il contratto il prossimo giugno, ad Alexis Sanchez e Mesut Ozil nel 2018. Se i tifosi dei Gunners potessero scegliere, chiamerebbero subito il cileno e il tedesco per tentare di strappargli il prolungamento. Completamente diverso il discorso per il manager francese, messo da tempo alla porta dai suoi supporters.

Via terra e via aerea, in ogni modo e con qualunque mezzo possibile i tifosi hanno manifestato il loro dissenso nei confronti di Wenger, arrivato all'Arsenal nel lontano 1996. In 21 anni ha vinto 15 trofei, tra cui 3 Premier League, l'ultima nella stagione 2003/04. Ma negli ultimi anni le delusioni e i fallimenti sono stati sempre più frequenti, ecco perché il rapporto con la piazza si è rovinato.

Eppure Wenger non molla, almeno a parole. Appare sereno e tranquillo nonostante il suo Arsenal sia stato umiliato in Champions League dal Bayern Monaco e rischi di non qualificarsi alla prossima edizione. Attualmente il club è sesto a -19 dalla capolista Chelsea e a -6 dal Liverpool 4°, che però ha due partite in più. Insomma, di motivi per preoccuparsi ce ne sarebbero eccome.

Arsenal, Scholes difende Wenger

Tra i numerosi giudizi espressi sulla situazione di Wenger, ce n'è uno che merita di essere messo in risalto. Viene da una leggenda del Manchester United e del calcio mondiale di nome Paul Scholes, uno che non ha bisogno di presentazioni: