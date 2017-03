Per l’undicesimo anno consecutivo la pista di Doha ospiterà il GP inaugurale della stagione: ecco tutto quello che c'è da sapere sul tracciato immerso nel deserto.

2 ore fa di Daniele Rocca

Odore di benzina, mani sporche d'olio, un rumore assordante. Quanto ci sei mancata MotoGP. Ma finalmente si riparte. Ancora una volta dal Qatar, ancora una volta dal circuito di Losail, ancora una volta in notturna. Stavolta però il rischio pioggia è più concreto che mai e la direzione gara potrebbe pensare a un cambio di orario in caso di acquazzone. Poco importa, l'attesa è finita.

È l’undicesimo anno consecutivo che la pista di Doha ospiterà il GP inaugurale della stagione. Che ha sempre regalato sfide appassionanti. Il 2017 non farà eccezione: Marquez, Rossi, Vinales, Pedrosa e le due Ducati, tutti pronti a darsi battaglia. Gomito a gomito, carena contro carena. Cercando di staccare all'ultimo e dando gas sul rettilineo finale. Andiamo alla scoperta del tracciato che darà inizio al mondiale di MotoGP.

This is the scene, the calm before the storm.



Safe to say, we're all pretty excited. #QatarGP pic.twitter.com/OTolOTGzVM — MotoGP™ (@MotoGP) March 23, 2017

MotoGP, il circuito di Losail

Immerso nel deserto qatariota, il tracciato è situato a pochi chilometri da Doha. Ci è voluto meno di un anno per costruirlo e il costo si è aggirato intorno ai 60 milioni di euro. L'inaugurazione è avvenuta nel 2004: il primo pilota a vincere su questa pista è stato Sete Gibernau, precedendo Edwards e Xaus. Ma la caratteristica principale è rappresentata dall'impianto di illuminazione, che rende possibile disputare le gare di notte. La prima delle quali nel 2008 e, da quella stagione, il GP del Qatar si è sempre disputato dopo il calar del sole.

Keep up to date with every sector time, ever lap, and more with TimingPass!



📲 https://t.co/bWV1jNYZE8 pic.twitter.com/ZUxm8L7vAH — MotoGP™ (@MotoGP) March 24, 2017

Passando alle caratteristiche tecniche, il circuito misura 5,38 km e il rettilineo più lungo è di 1068 metri. Nonostante le tante curve (16), il tracciato di Losail non è tra i più amati dai piloti della MotoGP, che prediligono le gare con sali e scendi. Impossibili da realizzare a causa della collocazione geografica. Inoltre la pista è circondata da erba artificiale per limitare l'afflusso di sabbia dal vicino deserto.

Record

Il record della pista appartiene a Jorge Lorenzo, che con la sua Yamaha lo scorso anno ha fermato il cronometro sull'1:54.927. Il circuito di Losail è tra i suoi preferiti, basti pensare che il record di vittorie su questo tracciato appartiene proprio a lui. Sono ben 6: tre in MotoGP, due in 250 e una in 125. Anche se il primato di successi consecutivi è di Casey Stoner: con la Ducati ha trionfato per tre volte dal 2007 al 2009. Ma è la Yamaha la casa più vittoriosa in Qatar, con sette primi posto. Quattro solo negli ultimi cinque anni.

Con 6 successi, Jorge Lorenzo è il pilota con più vittorie a Losail

Mentre la Honda ha vinto tre volte a Losail, l’ultima nel 2014 con Marc Marquez. Per tornare a Lorenzo, il maiorchino potrebbe diventare il secondo pilota a vincere l’ultima e la prima gara dell’annata con due moto diverse. Record ad oggi di Valentino Rossi che ha vinto la gara in Sudafrica nel 2004 in sella alla M1 dopo aver concluso il 2003 con il successo su Honda al Ricardo Tormo.

Curiosità

Sarà la quattordicesima occasione che un GP si svolgerà sulla pista di Losail e la decima che si correrà in notturna. Il podio dell’ultima gara in Qatar era composto da tre moto diverse: Yamaha, Ducati e Honda. Non accadeva dal 1975 nella categoria maggiore.

Valentino Rossi in sella alla Honda Repsol nel 2003

Jonas Folger è l’unico rookie della massima cilindrata ad avere già vinto una gara sulla pista del Qatar. Nel 2015 in Moto2. E Maverick Vinales? Sdovesse vincere una gara nel 2017 sarebbe il quarto pilota della storia ad aver raggiunto il successo con una Suzuki e una Yamaha. Prima di lui solo Barry Sheene, Randy Mamola e Jack Middelburg.

Prove libere

Le tre sessioni sono alle spalle e iniziano già ad arrivare le prime risposte dalla pista. La prima e la più interessante, è la conferma di Vinales: il pilota della Yamaha è tornato davanti. Dopo aver lasciato il primato a Scott Redding nella FP2, riecco lo spagnolo a battere tutti sul tempo.

Full results from the session in combined standings🏁



Only the top 10 have a guaranteed spot in tomorrow's Q2 session! #QatarGP pic.twitter.com/XBa07ibc6O — MotoGP™ (@MotoGP) March 24, 2017

Ottime risposte anche da Andrea Iannone: l'abruzzese è riuscito a mettersi alle spalle Marc Marquez, che a sua volta precede Zarco e Dovizioso. Ancora problemi - stavolta all'elettronica - per Valentino Rossi. Il Dottore non è andato oltre al decimo tempo e si è salvato dallo spettro Q1. Chi non ci è riuscito è Lorenzo, che dovrà iniziare in anticipo le qualifiche.

Welp, so long as it rains now and not tomorrow night... or Sunday night for that matter😰 #QatarGP pic.twitter.com/FeCBIZLq8o — MotoGP™ (@MotoGP) March 24, 2017

Piloti

L'aspetto più positivo delle libere di Valentino Rossi è l'essere entrato tra i primi 10 e aver scongiurato la Q1. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto a ingresso curva:

Oggi siamo partiti con un buon passo, in FP2 non sono andato così male e ho siglato il mio migliore tempo ma in FP3 ho sofferto la mancanza di grip e molti problemi. Dobbiamo lavorare, non riesco ancora ad entrare in curva veloce come vorrei. Personalmente penso sarà difficile affrontare la gara con gomme morbide, credo che potremmo scegliere le medie.

Leggermente più ottimista Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha capito i limiti della sua Honda e sta lavorando per essere competitivo nelle qualifiche e in gara:

Ho fatto fatica a trovare il ritmo e il giro veloce. La buona notizia della giornata è che ho trovato le migliori sensazioni sull’anteriore perse ieri. Ad ogni modo, adesso dobbiamo lavorare per puntare al podio domenica.

Per la prima volta da quando è passato alla Yamaha, Vinales è scivolato in terra. La sua M1 lo ha abbandonato durante la FP2. Nonostante la caduta, però, Maverick è stato il più veloce:

La caduta è stata un grande errore, ho spinto troppo e ho sbagliato. Sono rimasto costantemente su tempi molto buoni e sono soddisfatto. La moto va bene ma dovremo cercare di migliorare un po’ il grip, adesso concentrazione al 100% e basta errori.

Sono ancora tanti i punti interrogativi per Jorge Lorenzo. Lo spagnolo fa un passo avanti e due indietro, non riesce a trovare il giusto feeling con la DesmosediciGP. Anche se qualcosa di positivo c'è: