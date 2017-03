La Dorna ha annullato le prove di tutte le classi a causa del nubifragio che si è abbattuto sul circuito di Losail: vengono utilizzati i tempi combinati delle prove libere.

Il timore della vigilia si è concretizzato. La pioggia ha caratterizzato la giornata di sabato in Qatar e le qualifiche delle tre classi sono state annullate. Comprese quelle della MotoGP: per la griglia sono stati utilizzati i tempi combinati delle prove libere. Il rappresentante della Dorna, Loris Capirossi, ha testato le condizioni della pista, ritenendola non idonea. Non si è riusciti a drenare l'abbondante mole d'acqua caduta nelle ultime ore sul circuito di Losail, da qui la decisione di cancellare l'ultima sessione.

MotoGP, Vinales in pole

La sicurezza dei piloti prima di tutto. Giusto non far disputare le qualifiche. A beneficiarne è Maverick Vinales, che nelle tre sessioni di prove libere è risultato il più veloce. Il pilota della Yamaha conquista così la sua prima pole position in MotoGP.

Alle spalle del numero 25 c'è un italiano. Si tratta di Andrea Iannone, che in questa stagione ha sostituito proprio Vinales alla guida della Suzuki. Chiude la prima fila Marc Marquez. La prima Ducati ufficiale è quella di Dovizioso, quinto, mentre per scorgere la 46 di Valentino Rossi bisogna arrivare fino alla decima casella. Il Dottore apre la quarta fila completata da Petrucci e Lorenzo.