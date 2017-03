L'appello per il processo che ha visto il numero 10 del Barcellona e il padre condannati in primo grado a 21 mesi, cade tra le sfide contro Juventus e Real Madrid.

di Stefano Fiori

La spada di Damocle giudiziaria, nel bel mezzo di due delle più importanti appuntamenti della stagione. L'ultima indiscrezione lanciata in Spagna aumenta la pressione su Leo Messi: il prossimo 20 aprile andrà in scena l'appello per il processo per presunta frode fiscale, in cui è imputato il numero 10 del Barcellona insieme al padre Jorge.

A raccogliere l'informazione è stata l'emittente Cadena Ser: tra poco meno di un mese, il Tribunale Supremo spagnolo si pronuncerà sui ricorsi presentati da Messi e dal padre-agente: entrambi sono stati condannati in primo grado, lo scorso 6 luglio, a 21 mesi di reclusione.

Una vera e propria grana per il campione argentino: la data dell'appello cade tra due partite fondamentali per i blaugrana. Il 19 marzo, il Barça affronterà la Juventus nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il 23 Messi sarà invece atteso dal Clasico in casa del Real Madrid, supersfida che potrebbe emettere un verdetto importante in chiave Liga.

Messi e il processo per frode fiscale

Due impegni cruciali per le ambizioni del Barcellona, da affrontare con la massima concentrazione. Una parte dei pensieri di Messi sarà però rivolta alla "gara" da portare avanti nelle aule di tribunale. Lo scorso luglio, l'Audiencia Provincial della capitale catalana ha condannato la Pulce e Jorge Messi a 21 mesi di reclusione per frode fiscale aggravata: in pratica, sette per ogni anno in cui avrebbero frodato la Hacienda Publica, l'agenzia tributaria iberica (dal 2007 al 2009). Sono ben 4,1 i milioni di euro che, secondo l'accusa, furono trasferiti a società con sede in paradisi fiscali.

Leo Messi e il padre Jorge sono stati condannati in primo grado a 21 mesi di reclusione

La condanna in primo grado non prevede il carcere, dal momento che la misura cautelare scatterebbe a quota 24 mesi. All'indomani della sentenza, padre e figlio annunciarono tramite i propri legali il ricorso presso il Tribunale Supremo. I giudici, secondo l'indiscrezione di Cadena Ser, si riuniranno il 20 aprile a porte chiuse: rimane da capire se la sentenza di secondo grado sarà comunicata in quello stesso giorno o successivamente. Al momento della decisione di ricorrere in appello, i legali Enrique Bacigalupo e Javier Sanchez Vera parlarono di "buone prospettive" di sentenza ribaltata:

La giurisprudenza più recente del Tribunale Supremo sulla tematica sollevata nel caso Messi sembra dare ragione alle tesi della difesa.

Secondo la tesi della difesa, il cinque volte Pallone d'Oro non era al corrente delle operazioni affidate dal padre a uno studio legale. Non solo, sottolinearono i suoi avvocati, il capitano dell'Argentina ha subito versato i soldi in arretrato quando gli sono stati richiesti dal fisco spagnolo.