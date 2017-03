Il centrocampista tedesco ha conosciuto Ancelotti nel suo periodo di crisi al Real Madrid: ora racconta il loro rapporto in vista della sfida di Champions League.

1 condivisione 4 stelle

1 ore fa di Elmar Bergonzini

Una finale anticipata. Sfide del genere vengono sempre definite così. D’altronde quando si affrontano squadre come il Bayern Monaco e il Real Madrid scendono in campo due delle quattro squadre più forti d’Europa. E pazienza se in Champions League si incontreranno già ai quarti di finale.

In questo caso poi la partita avrà diverse sotto-storie da raccontare. Ci sarà il ritorno di Xabi Alonso a Madrid, così come la sfida di Carlo Ancelotti alla squadra alla quale ha regalato la Decima. Sarà però anche il giorno della sfida di Toni Kroos al Bayern Monaco. Lì lui è cresciuto, lì è diventato grande, lì ha vinto i primi trofei, compresa la Champions del 2013, prima di andare proprio a Madrid.

Per questo per Kroos sarà una partita diversa dalle altre. Proprio in questi giorni Toni è in raduno con la nazionale tedesca, al solito piena di giocatori del Bayern Monaco:

Ovviamente in questi giorni parleremo della partita con Müller e Hummels. Ho pensato subito fosse un bel sorteggio. Bayern e Barcellona erano le due squadre più pericolose che potessimo incontrare. Spesso però nelle partite più toste diamo il meglio.

Kroos e l’ammirazione per Ancelotti

Kroos a Madrid ha vissuto anche un periodo particolarmente delicato. All’epoca Toni era appena arrivato, il Real Madrid era campione d’Europa in carica e Ancelotti era al centro delle critiche. Perfino Cristiano Ronaldo si espose in favore di Carletto, ma alla fine fu proprio Ancelotti a pagare con l’esonero. Eppure Kroos ha avuto comunque tempo e modo di farsi un’idea precisa del tecnico italiano che ora affronterà da avversario:

Nei grandi club non è facile riuscire a far sì che tutti siano soddisfatti e di buon umore. La cosa che lo descrive meglio è che quando è andato via eravamo tutti tristi, non solo gli undici titolari, ma anche quelli che giocavano poco.

Vota anche tu! Ancelotti riuscirà a conquistare il triplete col Bayern Monaco? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Ancelotti riuscirà a conquistare il triplete col Bayern Monaco? Condividi





Da sempre si parla molto bene di Ancelotti dal punto di vista umano. Spesso però questo fa sì che le sue abilità di tecnico finiscano in secondo piano. Per questo Kroos ci ha tenuto a fare una precisazione:

È davvero una persona per bene. La Champions League però non la vinci solo se sei una persona per bene. C'è molto di più dietro. Ancelotti è in grado di far arrivare la sua squadra agli appuntamenti chiave al top della forma.

Anche per questo il Real Madrid deve tremare. Quella con il Bayern sarà una finale anticipata.