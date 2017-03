Le reti del centrocampista della Roma e dell'attaccante della Lazio mantengono gli Azzurri in vetta al gruppo G. Il ct premia il sacrificio della squadra.

3 ore fa di Luca Guerra

Un centro per tempo e l’Italia regola l’Albania, restando alla pari con la Spagna in vetta al gruppo G delle qualificazioni Mondiali di Russia 2018. De Rossi dal dischetto e Immobile di testa hanno fatto gioire il “Barbera” di Palermo. Rete numero 20 con l’Italia per il centrocampista della Roma, che raggiunge Paolo Rossi al 12esimo posto nella classifica all-time dei marcatori in Nazionale. Per l’attaccante della Lazio quinta rete nelle ultime sei partite in azzurro.

Nella serata delle 1000 presenze in carriera di capitan Gianluigi Buffon, l’Italia allunga così a cinquantacinque la serie positiva di partite senza ko nelle qualificazioni ai Mondiali. La vittoria contro l’Albania è la numero quarantuno del filotto, maturata grazie a una prestazione attenta, nonostante qualche brivido di troppo portato dalle Aquile allenate da Gianni De Biasi in avvio.

A fine partita la selezione allenata da Giampiero Ventura ha raggiunto quota 13 punti, in una serata condizionata anche dalle intemperanze di una ridotta rappresentanza dei tifosi ospiti, protagonisti di un fitto lancio di fumogeni e petardi che ha costretto l’arbitro Vincic a una sospensione di nove minuti. Una situazione alla quale il pubblico azzurro ha risposto intonando l’inno di Mameli.

L’Italia esulta con De Rossi e Immobile: 2-0 all’Albania, prosegue la marcia verso il Mondiale https://t.co/lsq3BtGcYa pic.twitter.com/v1ei4CjGPI — FIGC (@FIGC) March 24, 2017

Ventura esalta il gruppo, Verratti si prende l’Italia

Per il ct azzurro Giampiero Ventura si tratta di un piccolo passo in avanti nel percorso avviato a settembre 2016. Ulteriori certezze nella costruzione di un gruppo per buona parte rinnovato rispetto a quello che aveva stupito negli Europei di Francia.

All’inizio ci è mancata un po’ di serenità, ma abbiamo corso l’unico vero pericolo dopo 30 secondi. Nel secondo tempo siamo stati più belli. Nel secondo tempo si è vista una Nazionale più bella. Sta nascendo un gruppo vero, ci sono molti giocatori nuovi e tanti giovani.

Ventura: “Sta nascendo un gruppo vero, possiamo fare qualcosa di importante”https://t.co/Eoorqs7ugr pic.twitter.com/qHiNfEg1AM — FIGC (@FIGC) March 24, 2017

Per l’Italia prima vittoria casalinga nel percorso di avvicinamento alla Coppa del Mondo 2016 dopo i tre successi esterni con Israele, Macedonia e Liechtenstein. Sempre più al centro del progetto azzurro c’è Marco Verratti. Numero 10 sulle spalle, il centrocampista del Paris Saint Germain ha recuperato diversi palloni e illuminato la manovra azzurra:

Abbiamo preparato bene la partita e avremmo anche potuto segnare più reti. Siamo un grande gruppo. Io nuovo Pirlo? Abbiamo due stili di gioco differenti. Il Barcellona? A Parigi abbiamo un progetto, sanno che voglio restare lì.

In coppia con il gioiello abruzzese si è visto un Daniele De Rossi abile in copertura e puntuale dal dischetto. Terzo centro in carriera con la maglia della Nazionale a Palermo per il numero 16 della Roma, già a segno al “Barbera” nel 2004 e nel 2015 contro Norvegia e Bulgaria:

Questa è una città che merita il grande calcio e che si comporta sempre in maniera incredibile quando giochiamo con la maglia della Nazionale. Abbiamo grande rispetto degli avversari, è questo il nostro segreto.

Balotelli guarda gli Azzurri in TV

Delle convocazioni azzurre di Ventura non ha fatto parte Mario Balotelli, che ha però seguito i suoi compagni di Nazionale davanti alla tv, come certificato da una foto postata su Twitter:

Soddisfatto per la partita del suo gruppo, ma deluso per il comportamento di alcuni tifosi albanesi Gianni De Biasi, che non ha escluso la possibilità di lasciare la panchina delle Aquile, dove siede dal 14 dicembre del 2011:

Ho visto un'altra realtà che non avevo visto in questi cinque anni, e ne sono addolorato. Sono stato colpito dal lancio dei fumogeni, invece dal punto di vista tecnico e tattico abbiamo fatto una buona gara. Dimissioni? È ancora presto per questa ipotesi. Parlerò con il presidente.

Per l’Italia di Ventura una vittoria che sa di spinta verso i prossimi appuntamenti, a partire dal test amichevole in programma martedì sera ad Amsterdam contro l'Olanda, mentre l’Albania è tempo di voltare pagina.