Sebastian Vettel e Lewis Hamilton danno vita ad un simpatico siparietto: il tedesco ha infatti guardato e toccato la Mercedes del rivale per studiarla da vicino.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Anche se non ce ne rendiamo conto, quando scatta il semaforo verde il nostro umore migliora sempre. È così anche per i piloti di Formula 1. Le qualifiche inaugurali della stagione hanno confermato Lewis Hamilton della Mercedes al primo posto con Sebastian Vettel della Ferrari subito dietro.

Proprio loro due, proprio i due piloti più attesi della vigilia. E, essendo appena scattato il semaforo verde sulla stagione sono anche di buon umore. Durante l’anno saranno avversari, perfino nemici, ma per ora, con la stagione di Formula 1 che ancora non è cominciata, possono perfino permettersi di scherzare.

Vettel è stato ripreso dalle telecamere mentre, incuriosito dalla configurazione aerodinamica della Mercedes di Hamilton, non ha resistito e prima l’ha osservata da particolarmente vicino e poi l’ha perfino toccata. Il rivale però lo è venuto a sapere immediatamente e ha dato vita ad un simpatico siparietto.

"Hey Seb', tu as touché à ma voiture ?" 😅

Formula 1, Hamilton scherza con Vettel

Intervistato da Canal+ ad Hamilton è stata chiesta un’opinione su quanto accaduto. Lui però non sapeva nulla. Per stemperare i toni a poche ore dall’esordio stagionale nel mondiale di Formula 1 si è rivolto verso Vettel per avere conferma:

Sebastian, hai toccato la mia macchina? Qui mi dicono così...

Sebastian Vettel e Lewis Hamilton in conferenza

Il tedesco l’ha buttata sull’ironia:

Sono voci della stampa, la stavo solo guardando.

Piccola bugia. Anche se detta col sorriso sulla bocca. Con il semaforo che sta per diventare verde però è normale che ci sia entusiasmo. Il mondiale di Formula 1 sta per partire, giusto essere rilassati, almeno all’inizio.