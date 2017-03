Dopo 6 anni un italiano torna a correre in F1. Si tratta del pilota pugliese, chiamato dalla Sauber per sostituire l'infortunato Wehrlein: "In gara darò il massimo".

un'ora fa di Daniele Rocca

Mancano poche ore allo spegnimento dei semafori. Da quel momento la stagione di Formula 1 entrerà nel vivo, con i piloti pronti a fare sul serio dopo i test invernali. Durante le qualifiche a rubare la scena è stato il duello tra Hamilton e Vettel per la pole. Ma oltre alle ottime risposta della Ferrari, i tifosi italiani posso gioirei per l'esordio di di Antonio Giovinazzi.

Il pilota pugliese (terza guida della Ferrari) è stato chiamato dalla Sauber per sostituire l'infortunato Wehrlein, ancora alle prese con i problemi alla schiena dopo l'incidente nella Race of Champions dello scorso gennaio. Nonostante non sia riuscito ad accedere alla Q2, Giovinazzi è sceso in pista per le ultime libere e ha conquistato il sedicesimo tempo nella prima parte delle qualifiche.

A challenging #quali ahead of the #AusGP - P15 for @Ericsson_Marcus and P16 for @Anto_Giovinazzi https://t.co/haTLpBDemT #F1 pic.twitter.com/LR7i9jiYwB — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) March 25, 2017

Formula 1, il sogno di Giovinazzi

Erano sei anni che l'Italia non veniva rappresentata da un pilota in Formula 1. Gli ultimi al via di un GP sono stati Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi. E adesso tocca al 23enne di Martina Franca portare in alto il Tricolore. Che è stato avvisato all'ultimo minuto di dover effettuare le ultime libere al posto di Wehrlein:

Meno male che non mi hanno avvisato, altrimenti non avrei dormito (ride, ndr.). Mi hanno dato la notizia e mi sono ritrovato in auto per le terze prove libere: mi sono impegnato per non fare errori e sono contentissimo. Ho chiamato subito i miei genitori a casa e gli ho detto di stare svegli.

Antonio Giovinazzi will replace Pascal Wehrlein in first pre-season test in Barcelona https://t.co/9mxewZeP3r #F1 pic.twitter.com/ykqUXU9Il3 — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) February 24, 2017

Tante ore di fuso separano il Bel Paese dell'Australia, ma per un'occasione del genere si può fare qualche sacrificio. A costo di tenere un solo occhio aperto. Chi invece li dovrà avere spalancati è proprio Giovinazzi. In vista della gara di Melbourne servirà il massimo della concentrazione: