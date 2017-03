L'inglese della Mercedes scatterà dalla prima fila, Ferrari con un grande Seb subito dietro. Seconda fila per Bottas e Raikkonen. Esordio per l'italiano Giovinazzi.

138 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Come ogni appassionato di Formula 1 ha sognato. E così sia: Hamilton è in pole position nel primo Gran Premio della stagione. Ma la Ferrari è lì: Vettel secondo, partirà dalla prima fila attaccato agli scarichi della Mercedes. Una Rossa così avanti mancava da Singapore 2015. Qualifiche emozionanti, di fuoco negli ultimi minuti, come una volta.

Bene anche Bottas, terzo, e Raikkonen quarto. Confermate così le sensazioni positive dell’inverno. La Ferrari c’è e bracca la Mercedes. Più lontane le Red Bull. Quinto Verstappen, decimo Ricciardo a causa di un’uscita di pista.

Una novità al via. Wehrlein della Sauber è ko per i soliti problemi alla schiena, tocca ad Antonio Giovinazzi. La Formula 1 riabbraccia così un pilota italiano a 6 anni da Trulli e Liuzzi. E il 23enne di Martina Franca, al debutto assoluto, non sfigura affatto.

Formula 1, Hamilton dopo la conquista della pole a Melbourne

Formula 1, Hamilton in pole!

Proprio Giovinazzi, sul filo dei decimi, non riesce ad entrare nella Q2. Fuori l’italiano, Magnussen, Vandoorne, Stroll e Palmer. Confermati, purtroppo, i problemi della McLaren anche con Fernando Alonso: lo spagnolo esce nella Q2. Con lui anche Perez, Hulkenberg, Ocon ed Ericsson.

E si inizia a fare sul serio nei 10’ da brivido. Hamilton fa un tempone, la Ferrari con Vettel risponde ed è subito dietro. Ricciardo, invece, carico davanti al suo pubblico, sbaglia in accelerazione e va fuori. Monoposto sul muretto, qualifiche per lui finite e bandiera rossa.

Formula 1, Ricciardo nel momento del fuori pista

Ultimi giri di orologio, finalmente emozionanti per questa nuova Formula 1. In pole position c’è Hamilton, Vettel secondo per un nonnulla davanti a Bottas, quarto Raikkonen. I passi avanti della Ferrari ci sono: mai nella passata stagione la Rossa era partita dalla prima fila. Quel duello tanto invocato da Hamilton nel primo Gran Premio della stagione è già servito.