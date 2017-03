Wanamaker (Darussafaka) e De Colo (CSKA) a guidare la squadra, Jankunas (Zalgiris) e Randolph (Real) a portare solidità e Raduljica (EA7) sotto le plance.

0 condivisioni 0 stelle

30 minuti fa di Alessandro Assad

Quella appena trascorsa è stata una settimana decisamente dura per le formazioni dell'Eurolega. Le squadre sono state impegnate nell'ultimo doppio turno stagionale prima dei playoff. In queste due giornate ravvicinate ben quattro squadre hanno ottenuto il pass per la post season e ora rimane un solo posto disponibile. In quest'ultimo turno le squadre si sono date battaglia per ottenere un posto migliore in classifica o semplicemente per l'onore, dando vita a veri e propri spettacoli. Andiamo allora a scoprire da chi è composto il miglior quintetto di questa 28esima giornata.

Il miglior quintetto d’Eurolega

Tutta la gioia di Brad Wanamaker

Brad Wanamaker (Darussafaka) – Se il Darussafaka è ancora in vita nella corsa disperata all'ultimo posto per i playoff di Eurolega, lo deve senza dubbio al suo playmaker. L'ex giocatore di Pistoia trascina i suoi alla vittoria del derby di Istanbul contro il Galatasaray con 22 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Le suo continue incursioni in area costringono la difesa del Galatasaray a difficili rotazioni difensive o a spendere pesanti falli. Se Wanamaker è finito da qualche tempo nei radar degli scout NBA, un motivo c'è.

Nando De Colo, top scorer del CSKA Mosca

Nando De Colo (CSKA Mosca) - Solo 48 ore fa, contro il Darussafaka, a trascinare il CSKA è stato Milos Teodosic. Stavolta, nel derby con l'Unics, è toccato all'altro grande fenomeno della squadra russa: Nando De Colo. Il giocatore francese ha chiuso la partita con 22 punti, 5 rimbalzi e 4 assist per un 29 di valutazione finale. Menzione di merito anche per Teodosic che ha chiuso con 12 punti e 12 assist. Una coppia di veri fenomeni.

Ancora una volta Jankunas ha guidato il suo Zalgiris

Paulius Jankunas (Zalgiris Kaunas) - Nonostante i 20 punti di Ulanovas e i 14 di Kavaliauskas, è Jankunas il vero totem della squadra lituana. L'ala dello Zalgiris gioca un'altra, solida ed ottima partita, mettendo insieme 12 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Purtroppo gli scontri diretti con la Stella Rossa condannano lo Zalgiris all'eliminazione nella corsa ai playoff, ma la squadra lituana è stata decisamente la rivelazione dell'anno. E a capo di questa squadra rivelazione c'è proprio Jankunas.

Anthony Randolph ha trascinato il Real al Pireo

Anthony Randolph (Real Madrid) - Tira, segna, stoppa, corre in contro piede e stoppa. Partita a 360° per l'americano del Real Madrid, che trascina i suoi alla vittoria al Pireo, staccando definitivamente l'Olympiacos dalla corsa alla prima posizione in classifica. Segna gli stessi punti di Sergio Llull (21), ma con percentuali assai migliori: 7/8 da 2 e 1/2 da 3 punti. Inoltre ci sono 5 rimbalzi e 4 stoppate. Chiude con 30 di valutazione, il migliore di giornata. MVP!

Miroslav Raduljica in entrata contro Zisis e Veremeenko

Miroslav Raduljica (EA7 Milano) – Nonostante la sconfitta interna contro il Bamberg, il centro serbo gioca la sua miglior partita da quando è sbarcato a Milano, guidando la rimonata (vana) dell'Olimpia Milano nell'ultima frazione del match. Nel solo quarto quarto, infatti, Raduljica mette a referto 12 punti e raccoglie 6 rimbalzi, facendo vedere momenti di potenza e dominio che non mostrava da tempo. Alla fine sfiora anche la doppia doppia, chiudendo con 19 punti e 9 rimbalzi. Se Raduljica fosse stato questo fin da inizio stagione, forse Milano non sarebbe sul fondo della classifica dell'Eurolega.

Miglior sesto uomo

Ottimo rientro dall'infortunio per Bogdanovic

Bogdan Bogdanovic (Fenerbahce) - Doveva rimaner fermo fino a fine mese ma, visti i tanti infortuni che hanno colpito il suo Fenerbahce, il talento serbo ha deciso di scendere ugualmente in campo, nonostante non si sia allenato per tutta la settimana. Risultato? 16 punti (con un 4/5 complessivo al tiro), 2 rimbalzi e 4 assist in solo 16 minuti di gioco, partendo dalla panchina. A voi il giudizio. Purtroppo per il Fenerbahce la sua ottima prestazione non è bastata, ma è comunque un recupero fondamentale in vista dei playoff.

Miglior coach

L'allenatore dell'Efes Velimir Perasovic

Velimir Perasovic (Efes) - Terza vittoria consecutiva e settima nella ultime otto partite per l'Efes Anadolu, che batte i concittadini del Fenerbahce e consolida la sesta posizione in coabitazione col Baskonia. L'allenatore croato azzecca le strategie difensive giuste per fermare Udoh e Vesely, veri pilastri del Fenerbahce, e riesce ad avere dai suoi giocatori una bella vittoria di squadra. Per l'Efes sono 4 i giocatori in doppia cifra (Granger, Paul, Dunston e Brown) più Balbey e Honeycutt, fermi rispettivamente ad 8 e 9 punti. Perasovic ha già costruito una grande impresa sportiva la scorsa stagione in Eurolega col Baskonia; aspettiamoci quindi un Efes tutt'altro che arrendevole nei prossimi playoff.