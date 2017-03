Il terzino dell'Everton ha lasciato il campo in barella, si teme un lungo stop per la frattura alla gamba destra. Il ct dei Dragoni: "Taylor non è un giocatore scorretto".

1 ore fa di Daniele Rocca

Un infortunio di quelli che non vorremmo mai vedere. Durante il match tra Irlanda e Galles, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Russia, Seamus Coleman ha dovuto lasciare il campo in barella dopo un durissimo scontro con Taylor. Nel contrasto il terzino dell'Everton si è fratturato la gamba destra.

Un gravissimo infortunio, che costringerà l'irlandese a dire addio al finale di stagione con i Toffees. Un lungo stop in vista per capitano dei 'Boys in Green'. Lo staff medico, prima di portare fuori dal terreno di gioco il calciatore, lo ha intubato per farlo respirare. Dopodiché Coleman è stato trasferito in clinica dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico nella giornata di domenica.

We'd like to send our best wishes to Seamus Coleman following his injury this evening. Get well soon, Seamus. #COYBIG pic.twitter.com/kYwcPBAsC0 — FAIreland (@FAIreland) March 24, 2017

Coleman, l'infortunio contro il Galles

L'intervento di Taylor è stato durissimo: Coleman è volato in aria prima di riatterrare a peso morto e con la gamba spezzata. L'arbitro della partita, Nicola Rizzoli, non ha esitato un istante nel mostrare al terzino del Galles il cartellino rosso.

💙 | The support of all Evertonians is with Seamus after he was stretchered off at the Aviva during tonight's game against @FAWales. https://t.co/dX5JZxmOfU — Everton (@Everton) March 24, 2017

La speranza, sia per l'Everton che per l'Irlanda, è che l'infortunio subito del difensore non abbia ripercussioni sulla sua carriera. Nel post partita il ct della Nazionale ha voluto commentare il brutto incidente occorso al suo giocatore:

Coleman è un ragazzo fantastico, è un brutto colpo per lui e per l'Everton. Non era la partita più importante del mondo. Ho visto subito la reazione di Seamus: si teneva la gamba, non è stata una bella scena.

Coleman ha giocato 44 partite con la maglia della sua Nazionale segnando anche un gol

Tra i compagni di squadra, Shane Long è stato il primo ad accertarsi delle condizioni di Coleman. Lo ha abbracciato, nel tentativo di farlo calmare:

Non è bello assistere a una scena del genere. Cercavo solo di confortarlo, ma ovviamente sentiva tanto dolore. Si tratta di un brutto infortunio. Ho provato a farlo rilassare, queste cose non vorrei accadessero a nessuno. Credo che tutti amino Seamus e dispiace vederlo così. Ma sono sicuro che si rimetterà in forma e tornerà più forte di prima.

Shane Long reveals what he said to Seamus Coleman after horror leg snap https://t.co/5WCHaokGiy pic.twitter.com/E7slKfyRED — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 25, 2017

C'è chi difende Taylor

Nonostante il brutto fallo commesso, in Galles più di qualcuno ha preso le difese di Taylor. A cominciare dal suo ct che per ironia della sorte si chiama nello stesso modo del malcapitato. Queste le parole di Chris Coleman dopo la partita:

Neil Taylor era devastato dopo il fallo. È andato a cercare Coleman negli spogliatoi, ma non credo fosse lì. Neil non è una persona scorretta, non è quel tipo di giocatore. Ha subito anche lui un infortunio del genere.

We wish @FAIreland captain Seamus Coleman all the very best for a speedy recovery. #IRLWAL — Wales (@FAWales) March 24, 2017

Il riferimento è al 2012, quando Taylor si ruppe la caviglia nel match tra Sunderland e Swansea. E, oltre al tecnico dei Dragoni, anche John Hartson - ex attaccante di Arsenal e West Ham - ha preso le parti del terzino:

Sono state dette un sacco di sciocchezze sul conto di Taylor. Sì, è stata un fallo imprudente, ma anche lui si è fratturato una gamba in passato. Non fa parte del suo carattere, non l'ho mai visto entrare in quel modo prima. È molto triste quello che è successo a Coleman, ma non voleva far male. A volte si arriva in ritardo sul pallone, ma non con l'idea di rompere una gamba. Ci sono state un sacco di entrate in ritardo in questa partita.

Dopodiché, l'ex centrocampista del Liverpool Hamann ha ricordato un altro esempio di contrasto al limite durante una sfida tra Irlanda e Galles. In quell'occasione, però, a commettere il fallo fu Gareth Bale. Per fortuna di O'Shea, l'esito non è stato lo stesso di Coleman.