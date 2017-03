Calciomercato: Mourinho su Perisic e Griezmann

Il portoghese è volato in Croazia per seguire l'esterno dell'Inter impegnato con la Nazionale, mentre per il francese è pronto a pagare la clausola rescissoria.

2 ore fa di Alberto Casella

In questa stagione il Manchester United, con José Mourinho alla guida, non è partito proprio in quarta, ma ora si sta assestando e il portoghese guarda già alla prossima stagione, preparando a quanto pare un altro calciomercato sontuoso, dopo quello che nella scorsa estate ha fatto registrare entrate per quasi 200 milioni di euro.

Il portoghese ha messo gli occhi su Ivan Perisic, l'esterno dell'Inter che in questa stagione ha già realizzato 9 gol in Serie A e, per anticipare la concorrenza - soprattutto Chelsea e Liverpool - è volato a Zagabria dove il croato era impegnato nel match contro l'Ucraina per le qualificazioni mondiali. Perisic, che ha 28 anni, ha già girato mezza Europa: cresciuto nell'Hajduk Spalato, ha giocato in Belgio, Francia e Germania - Borussia Dortmund e Wolfsburg - prima di approdare nel 2015 in nerazzurro, dove ha compiuto il definitivo salto di qualità.

Il calciomercato dello United non pare destinato a fermarsi a Perisic. Mourinho sembra interessato anche all'altro croato dell'Inter, Marcelo Brozovic, attualmente un po' chiuso dalle scelte di Pioli che, almeno negli ultimi tempi gli sta preferendo il giovane Gagliardini e il rinato Kondogbia. Ma è per l'attacco che Mou ha deciso di sferrare il colpo più importante.

Fonti inglesi, infatti, danno per avanzata la trattativa per strappare Antoine Griezmann all'Atlético Madrid. Se non ci sarà altra via, infatti, pur di portare il francese al Manchester United, Mourinho è pronto a pagare la clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Per Perisic, invece, l'offerta potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni, una cifra che potrebbe far vacillare anche i cinesi nerazzurri, poco propensi a privarsi del croato.