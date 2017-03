L'attaccante non rinnoverà il proprio contratto con l'Everton perché più ambizioso del club: "Voglio vincere e devo ancora migliorare tanto".

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Elmar Bergonzini

C’è un problema, ed è pure grosso. Circa 190 centimetri per 90 chilogrammi. Sì, grosso lo è davvero. Romelu Lukaku potrebbe lasciare l’Everton nella prossima finestra di calciomercato.

La situazione è delicata. L’attaccante belga ha infatti il contratto in scadenza nel 2019. Non a breve, ma comincia ad essere pericoloso non rinnovare. Per questo l’Everton si è mosso in tal senso. Ma Lukaku non ne vuole sapere di rinnovare. E il calciomercato intorno a lui si infiamma.

Lukaku d’altronde ha buoni motivi per non rinnovare. Capocannoniere della Premier League, può sfruttare le voci su di lui per guadagnare di più. Il discorso però non è solo questo. Perché Lukaku ha delle ambizioni chiare.

Calciomercato, Lukaku non rinnova con l’Everton

Ci sono diversi top club che sarebbero pronti a ingaggiare Lukaku nella prossima finestra di calciomercato. Per questo, prima di rinnovare, l’attaccante belga vuole delle garanzie. Vuole che l’Everton gli costruisca intorno una squadra all’altezza. Lui ha mandato un messaggio chiaro al club:

Non c’è nulla di male nell’essere ambiziosi. Ho un lungo percorso alle spalle, ma ho ancora molta strada da fare. Devo migliorare e migliorare. Voglio aiutare l’Everton per quanto possibile, penso che possiamo andare lontano.

Romelu Lukaku esulta dopo un gol

A Lukaku dà perfino fastidio che ci sia chi non riesce a capire e in qualche modo assecondare la propria ambizione. Non è un traditore, né un arrogante. Per questo gli dispiace di non essere capito:

Voglio vincere titoli. Credo sia questo che i giocatori devono raggiungere per migliorare.

Possibile, ma l’Everton ha un problema. Ed è pure grosso. E va risolto entro la prossima finestra di calciomercato.