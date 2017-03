Il tecnico della Fiorentina cambierà squadra a fine stagione, ma non andrà al Borussia Dortmund. Emergono dettagli sull'incontro col vicepresidente dei gialloneri.

15 minuti fa di Elmar Bergonzini

Insieme fin sulla vetta d’Europa. Paulo Sousa e il Borussia Dortmund hanno avuto un rapporto d’amore intenso. Il portoghese ha giocato appena 18 mesi in Bundesliga, ma è riuscito a vincere la Champions League del 1997. Poi, nel 1998, andò via durante la finestra invernale del calciomercato. Ora, da allenatore, il suo modo di impostare le squadre piace e tanto al Borussia. Per questo i dirigenti del Dortmund stanno pensando di riprenderlo. Il calciomercato d’altronde sta per cominciare, prima però bisognerà almeno scegliere il tecnico.

Paulo Sousa e la Fiorentina sono ormai a un passo dall’addio. Il rapporto è logoro, lo è da tempo. Già a novembre il portoghese e la società toscana avevano deciso di separarsi. Ieri a Firenze è stato visto il vicepresidente dei gialloneri Michele Puller. Voleva parlare col tecnico della Fiorentina?

Nelle ultime ore si erano rincorse quindi varie voci di calciomercato. Puller e Paulo Sousa si sarebbero incontrati per trattare il ritorno in Bundesliga del portoghese della Fiorentina. In Germania però frenano. Non c’è una trattativa, non c’è nulla. Sousa lascerà la Fiorentina, ma non per il Dortmund.

Paulo Sousa con la maglia del Borussia Dortmund

Calciomercato, Paulo Sousa non andrà al Borussia Dortmund

I giornali tedeschi affermano infatti che l’incontro fosse di natura privata. Lo dimostrerebbe anche il fatto che le trattative di calciomercato, specie quelle importanti, nella norma le portano avanti il direttore generale Watzke e l’amministratore delegato Zorc.

Inoltre in Germania si dicono convinti che il Dortmund in futuro voglia puntare su Julian Nagelsmann. È lui il vero obiettivo di calciomercato. Per arrivare insieme fin sulla vetta d’Europa. Come successo con Paulo Sousa, ma quando era giocatore.