Il centrale greco tranquillizza i suoi tifosi prima della sfida contro il compagno di squadra: "Vi ricordo che è un uomo, faremo di tutto per fermarlo".

43 condivisioni 0 stelle

un'ora fa

Si conoscono da tre anni, da quando entrambi hanno scelto di sposare la causa della Roma. Ma stasera Kostas Manolas e Radja Nainggolan si troveranno l'uno di fronte all'altro da avversari durante Belgio-Grecia, match di qualificazione ai Mondiali del 2018. I Diavoli Rossi sono in testa al Gruppo H a 12 punti, in quattro partite hanno ottenuto altrettante vittorie. La selezione del ct Michael Skibbe è invece distante due lunghezze dopo l'1-1 del 13 novembre scorso contro la Bosnia.

Manolas guiderà la difesa greca, ancora in dubbio la presenza di Nainggolan. Che evidentemente spaventa gli ellenici, o quantomeno gli addetti ai lavori al seguito della Nazionale biancoazzurra. Ci ha pensato il centrale giallorosso a tranquillizzare tutti quando lo hanno interrogato sul confronto con il compagno di squadra:

Io e Radja siamo amici. Non so se giocherà, ma comunque è solo un uomo, non un dio. Noi faremo del nostro meglio per fermarlo.

Ci penserà Kostas ad arginare quella furia che in stagione ha segnato 12 gol in 43 presenze. Ma non sarà l'unica minaccia: