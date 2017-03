La leggenda irlandese ha le idee chiare sulla coppia offensiva del Real Madrid, insieme in Liga dal 2013: "Soffre la presenza di Cristiano Ronaldo".

un'ora fa di Luca Rebiscini

Esiste un momento in cui l'umiltà deve lasciare spazio alla determinazione e all'ambizione, un attimo nel quale l'altruismo viene sopraffatto dalla voglia di protagonismo. Le persone che arricchiscono le pagine di storia (non solamente sportiva) hanno riconosciuto il momento e colto l'attimo.

Il calcio è lo sport che per antonomasia vive di centimetri e di secondi, dettagli che differenziano la vittoria dalla sconfitta. Uno sport in cui i club più prestigiosi, pur vivendo normali alti e bassi, si confermano continuamente ad alti livelli e che nell'ultimo decennio ha visto due giocatori in particolare - Cristiano Ronaldo e Lionel Messi - contendersi lo scettro di miglior calciatore al mondo.

Normale che il successo possa dare alla testa ai due protagonisti. Meno scontato che la luminosità del talento di uno possa nascondere la luce di un suo compagno. L'attaccante del Real Madrid in particolare è una star a 360°, dentro e fuori dal campo. E pur avendo in rosa una lunga lista di talenti, i blancos si affidano e sono rappresentati per larga parte da CR7.

"Bale non sarà mai grande con Cristiano Ronaldo intorno"

Gareth Bale sembra essere il giocatore che più sta pagando lo scotto di stare vicino alla stella. Almeno ad ascoltare le parole della leggenda dell'Irlanda John Giles, che sull'Irish Independent ha scritto:

Mi piace molto Bale, sia come giocatore che come uomo. Non posso ancora considerarlo un grande giocatore, credo che debba allontanarsi da Cristiano Ronaldo per completare questo ultimo step. Il portoghese ha un ego gigantesco, finisce sotto i riflettori mentre Gareth si sacrifica per la squadra. In un team non credo ci sia mai spazio per due giocatori del genere.

Ha tuonato senza messe misure l'ex giocatore del Manchester United e Leeds. Un problema che però, leggendo i numeri, non sembra esistere.

Il confronto con Messi

Giles non si tira indietro nemmeno nell'inevitabile paragone tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, nonostante il soggetto del discorso sia Gareth Bale.

Ho notato che in diverse occasioni CR7 si è arrabbiato con Bale, anche in maniera plateale: credo che tutto questo abbia influenzato e continui a influenzare le prestazioni e i comportamenti di Gareth. Messi, quando Neymar e Suarez vissero momenti difficili, li aiutò come giusto che sia tra compagni di squadra.

Gareth Bale e Cristiano Ronaldo in un momento di nervosismo

Un Galles senza Gareth

Poi si parla di Nazionale:

Non sono d'accordo con chi reputa il Galles una buona squadra anche senza Bale. Gareth gioca con passione e suda per la maglia della Nazionale: è fondamentale. Tanti dicono che Aaron Ramsey sia un grande giocatore, ma non lo è. Senza Bale, il Galles sarebbe una nazionale nella media.