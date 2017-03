Il tecnico francese parla dell'accordo quasi raggiunto nell'estate del 2013 e della volontà dell'uruguaiano di trasferirsi nel nord di Londra: "Era nostro, chiedete a lui".

L'Arsenal di Luis Suarez. Potrebbe sembrare un accostamento azzardato, e invece no. Solo qualche anno fa, precisamente nell'estate del 2013, l'uruguaiano è stato ad un passo dal trasferimento nel nord di Londra. A rivelarlo è Arsene Wenger, che in una recente intervista ha spiegato quanto il trasferimento fosse prossimo alla conclusione.

Ci eravamo quasi. C'era l'accordo con il giocatore ma eravamo stati male informati sulla presenza di una clausola rescissoria nel contratto del giocatore. Avevamo già un accordo con Suarez, potete chiederlo a lui stesso.

A quei tempi Suarez era uno dei giocatori più discussi di tutta Europa. Prima la polemica per i presunti insulti razzisti rivolti a Patrice Evra che lo portarono a scontare una pesante squalifica, poi il morso a Branislav Ivanovic nel corso di un Chelsea-Liverpool. L'uruguaiano non era forse il giocatore più amato del pianeta, ma sul campo stregava tutti. Ecco perché l'Arsenal arrivò a presentare un'offerta da 40 milioni che sembrava aver convinto anche i Reds.

Wenger: "Suarez voleva venire all'Arsenal"

Il manager francese è sicuro del fatto che l'attaccante volesse trasferirsi all'Arsenal, e non solo perché ormai l'accordo era raggiunto. Suarez di giocare desiderava fortemente indossare la maglia dei Gunners.

Sono certo che volesse venire qui. Poi il Liverpool ha cambiato idea: gli ha rinnovato il contratto, lo ha trattenuto per un altro anno e lo ha ceduto al Barcellona. È un peccato.

Wenger si è poi soffermato sul Luis Suarez di adesso, a suo parere completamente diverso dal giocatore di 4 anni fa. Non tanto tatticamente o tecnicamente, il francese parla di una crescita caratteriale.

Non l'ho più visto rendersi protagonista di gesti deplorevoli come in passato. Sì, a volta cade in area con facilità e non è un comportamento che ci si aspetta da un professionista di questo calibro. La provocazione non fa altro che alimentare polemiche e nervosismi, ma penso si sia sbarazzato di tutto gli altri comportamenti negativi.

Chissà cosa sarebbe successo se Suarez si fosse trasferito all'Arsenal. Magari i Gunners avrebbero vinto un altro titolo dopo l'ultimo del 2004 e oggi Wenger non si ritroverebbe così in bilico. Magari, non lo sapremo mai.