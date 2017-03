Il comune di Brent ha ufficialmente approvato la richiesta degli Spurs di giocare le partite casalinghe della prossima stagione nello stadio nazionale.

2 ore fa di Andrea Pettinello

Richiesta ufficialmente approvata: il Tottenham, per la stagione 2017/2018, giocherà le partite casalinghe a Wembley. Dopo mesi di incertezze e rinvii, il comune di Brent, dove ha sede l'impianto nazionale, ha dato l'ok definitivo. Ci sono volute 3 ore e mezza di camera di consiglio - alla quale erano invitati anche i rappresentanti dei residenti per discutere eventuali problematiche - e 5 voti a favore contro 1 per dare il via libera definitivo al club londinese.

Il Tottenham ora ha tempo fino al 31 marzo per rispondere all'approvazione, visto che la Football Association ha già espresso parere favorevole a riguardo. Sembra solo una formalità, ma il club è intenzionato a prendersi tutto il tempo necessario. Il motivo? I lavori per il nuovo stadio procedono bene ma non garantiscono agli Spurs la certezza di poter ritornare nel nord di Londra già dalla stagione 2018/2019.

Una delle ipotesi percorribili, infatti, è quella che il Tottenham rimanga a White Hart Lane per la prossima annata, si trasferisca a Wembley per la stagione 2018/2019 e inauguri ufficialmente il nuovo impianto nella stagione 2019/2020. Un iter che la società vorrebbe evitare ma che rappresenta una valida alternativa.

Wembley in occasione di Tottenham v Gent

Il Tottenham vuole sempre 90 mila spettatori

Ora che la società ha ottenuto l'ok definitivo su tutti i fronti, c'è ancora un nodo da sciogliere. Il Tottenham ha ricevuto il via libera per giocare almeno 27 match davanti a 90mila spetattori, vale a dire la totale capienza di Wembley. Successivamente è stata fatta una richiesta da parte del club di ulteriori 22 partite da giocare in uno stadio tutto esaurito. Una risposta negativa comporterebbe una riduzione della capacità totale da 90 a 50 mila spettatori e un conseguente danneggiamento dell'atmosfera creata dai tifosi nel corso dei novanta minuti.

Wembley si prepara ad accogliere Tottenham e Gent

Dobbiamo accertarci che Wembley diventi la nostra casa e dobbiamo essere in grado di ricreare un'atmosfera a noi favorevole sin da subito. Per questo avremo bisogno dell'intera capienza. Abbiamo inoltrato un'ulteriore richiesta che speriamo venga presa in considerazione.

Queste le parole di Donna Cullen, direttore esecutivo del Tottenham e uno dei personaggi più coinvolti nella vicenda. Stando a quanto riportato, il comune sarebbe sfavorevole ad accogliere sempre un numero così alto di persone per l'impatto negativo che queste avrebbero sulle attività commerciali correlate allo stadio (o nelle sue vicinanze), per i possibili problemi di viabilità e l'intasamento dei trasporti pubblici.