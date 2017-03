È un anno importante per la Spagna di Lopetegui. Dopo i fiop del Mondiale brasiliano e di Euro 2016 - entrambi disputati da campioni in carica - le Furie Rosse hanno il dovere di rialzare la testa. L'addio di del Bosque ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile, soprattutto considerando i risultati ottenuti dall'ex ct. Ma i tifosi della Nazionale si aspettano molto dai loro calciatori, che hanno sempre dimostrato un grande spirito di squadra.

Le divergenze della Liga - soprattutto tra i militanti di Barcellona e Real Madrid - hanno lasciato il passo al bene comune. Da una parte i vari Carvajal, Ramos, Nacho, Isco e Morata, dall'altra Alba, Piqué, Busquets e Iniesta.

Durante la pausa, i calciatori si sono ritrovati in ritiro e proprio Carvajal ha spiegato che la forza della Spagna sta nella compattezza del gruppo. Il clima sereno che si respira nello spogliatoio, si ripercuote anche sul rendimento dei giocatori in campo.

Tutti remano nella stessa direzione. Come ha assicurato il terzino del Real Madrid, svelando il segreto che c'è dietro la solidità dello spogliatoio rojo:

Siamo un bel gruppo. Dobbiamo essere bravi a capire quando essere seri per una partita e quando possiamo scherzare. Ci servirà per avere un gruppo forte, e credo che il mister ci stia gestendo bene. Ti dice le cose come stanno e questo è positivo.