Sampaoli, le accuse di Borghi: "È un uomo senza etica"

Claudio Borghi, ex Como e predecessore di Sampaoli sulla panchina del Cile, non ha una buona opinione del tecnico del Siviglia: "Grande allenatore, ma non ha etica".

1 ore fa di Alberto Casella

Difficile piacere a tutti, lo sa bene anche Jorge Sampaoli, uno degli allenatori più mainstream del momento. I suoi successi in Cile, prima con l'Universidad e poi con la Nazionale che ha portato ad alzare la Copa Sudamericana, e ora l'ottimo cammino in Liga col Siviglia, lo hanno messo sotto i riflettori del calcio mondiale, tanto che è uno fra i candidati più accreditati alle panchine della Nazionale argentina e soprattutto del Barcellona. Ma, appunto, c'è anche chi non lo ama, o meglio non lo stima e lo dice apertamente, come Claudio Daniel Borghi, suo predecessore alla guida del Cile ed ex centrocampista. Da giocatore, Borghi era dotato di un grande talento innato - famose le sue rabone -, offuscato solo da un'altrettanto innata indolenza e danneggiato dall'insana mania di tifosi e media di appiccicare etichette: a lui fu assegnata quella di erede di Maradona. Roba pesante, soprattutto se sei argentino e giochi in Italia. Dopo una stagione e mezza fra Milan e Como, infatti, Borghi fece le valigie e costruì la sua onesta carriera pedatoria fra Argentina, Brasile e Cile. E pure da allenatore, Borghi ha lavorato in Sudamerica, dove ha avuto la ventura di guidare anche la Nazionale cilena proprio prima di Sampaoli. Un incrocio che, però, non gli ha lasciato buoni ricordi. Borghi e Sampaoli, un rapporto difficile "Sampaoli? Un uomo senza etica" In una recente intervista a La Nacion, Borghi, mormone di famiglia e di etica, ha infatti attaccato Jorge Sampaoli: Dal punto di vista sportivo è un grande allenatore, perché ottiene buoni risultati. Umanamente però è un disastro, è un uomo senza etica. Vuoi un esempio? Che cosa diresti se io andassi al tuo giornale e dicessi che sono disposto a fare il tuo lavoro per la metà del tuo stipendio? Lui lo ha fatto con me al Cile ed è disposto a farlo al Barcellona. Un attacco frontale, senza mezze parole, al quale Sampaoli non ha ancora risposto, ma sulla possibilità di andare al Barcellona era stato molto chiaro: Non esiste alcuna trattativa. Ho un contratto col Siviglia, sto bene qui, lavoro bene, non c'è altro da dire. Fai il quiz

