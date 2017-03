L'ex giocatore di Inter e Real Madrid, dal Portogallo, incorona CR7. Complimenti anche per Alex Telles, ma in futuro c'è solo il giocatore del Barcellona.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Avere le idee chiare su chi sia il miglior giocatore del momento. Roberto Carlos non ha dubbi: Cristiano Ronaldo. L’ex terzino del Real Madrid, in una conferenza sul calcio organizzata a Estoril, non ha nascosto la stima per il portoghese. Un'investitura che arriva da una delle leggende del calcio blancos nonché icona mondiale.

Certo, l’elogio arriva in un momento di flessione di Cristiano Ronaldo . Per carità, gli standard sono sempre elevati, ma non è ai livelli a cui aveva abituato i tifosi del Real e i tanti appassionati in giro per il mondo.

Roberto Carlos, poi, parla anche di un'ex conoscenza del nostro campionato. , poi, parla anche di un'ex conoscenza del nostro campionato. Alex Telles , passato all'Inter e oggi al Porto, riceve l’incoronazione definitiva. Sarà lui il futuro della Nazionale brasiliana.

Roberto Carlos, elogi a Cristiano Ronaldo

In questi anni di preferenze ne abbiamo sentite molte. Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Roberto Carlos dice la sua:

Cristiano sta bene, è il numero 1 in questo momento. In qualche modo ha cambiato il suo stile di gioco, ma rimane comunque importante per il Real Madrid e la Nazionale portoghese. Ha voglia di essere sempre il migliore del mondo e continua ad esserlo. Tutte le squadre vorrebbero avere un giocatore di questo livello.

E sul fenomeno che verrà, l’ex Campione del Mondo 2002 spiega:

Neymar, toccherà a lui. Certo, Cristiano Ronaldo e Messi sono ancora dei giocatori di altissimo livello, ma il brasiliano sarà presto il numero 1 del mondo.

Telles, tocca a te

Parole al miele di Roberto Carlos anche per Alex Telles:

Lui è un fenomeno, tra non molto farà parte della Seleção. Non stiamo parlando di Roberto Carlos, certo, ma è un buon giocatore.

L’ex Galatasaray ha trovato la giusta dimensione al Porto. Voluto fortemente da Roberto Mancini all’Inter, il terzino non è riuscito ad imporsi. È durata un anno la sua avventura in Italia, poi il futuro in Portogallo per circa 6,5 milioni di euro.