Red Bull Paranuè: vince il capoerista più completo

Da qualche anno la capoeira spopola ormai in tutto il mondo. Ma è in Brasile che Red Bull ha organizzato una competizione per scegliere il migliore combattente.

1 condivisione 0 stelle

8 ore fa di Angelo Cavaliere

Share Condividi Twitta

La capoeira è un'arte marziale brasiliana creata principalmente dai discendenti di schiavi africani nati in Brasile con influenza indigena brasiliana, caratterizzata da elementi espressivi come la musica e l'armonia dei movimenti, motivo per cui viene spesso scambiata per una danza. Negli ultimi anni questa disciplina ha trovato seguito in molti nazioni del mondo, Italia compresa. Per questo è nato il Red Bull Paranauè, una competizione che si svolge a Salvador, dove viene eletto il capoerista più completo. La finale di quest'anno si è tenuta il 28 gennaio.

Share Condividi Twitta