I bavaresi hanno risposto a un tweet del club spagnolo in merito alla nevicata che si è abbattuta sullo stadio del Real: "Con questo clima giocheremo in casa".

5 ore fa di Daniele Rocca

Il Santiago Bernabeu completamente bianco. Che più bianco non si può. Non bastavano colori sociali e soprannome, il Real Madrid ha voluto esagerare. Anche se la colpa, o il merito, stavolta non è del club spagnolo. Bensì del vento polare arrivato dal mare che ha abbassato le temperature e portato la neve.

La storica nevicata che si è abbattuta sulla Capitale non poteva passare inosservata. E i blancos - per l'appunto - hanno pubblicato su Twitter le immagini dello stadio innevato. Alla faccia della primavera, arrivata ormai da diversi giorni. Uno scenario del tutto insolito, che ha lasciato senza parole i milioni di followers del Real Madrid.

Real Madrid, la neve sul Bernabeu

Adesso avete capito perché lo stadio del Real Madrid viene soprannominato Casa Bianca? Scherzi a parte. Lo strano episodio meteorologico ha rappresentato l'occasione ideale per immortalare il Santiago Bernabeu in modo del tutto inedito.

Non capita tutti gli anni di poter assistere a uno spettacolo del genere, con uno degli stadi più famosi del mondo imbiancati. A fine febbraio è successo a Manchester, con gli impianti di City e United completamente innevati. Ma una cosa è l'Inghilterra, un'altra la Spagna.

🎥 ¡Así luce el Estadio Santiago Bernabéu! Esta mañana con la caída de nieve en Madrid ❄❄❄ pic.twitter.com/TwVqS13Iyh — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) March 23, 2017

E il Bayern Monaco sfotte...

Così come per la Gran Bretagna, anche per la Germania non è insolito dover assistere a immagini del genere. Anzi. In inverno è una regola. E proprio per questo motivo il Bayern Monaco, prossimo avversario in Champions League delle merengues, ha risposto al tweet con un video di Robben e Muller (in pantaloncini corti), pronti per l'allenamento sotto la neve.

E non qualche fiocco. Il paesaggio bavarese non ha niente da invidiare ai paesi nordici. E, come se non bastasse, il profilo spagnolo del Bayern ha portato avanti lo sfottò tramite un messaggio:

Con questo clima e con i nostri tifosi al Bernabeu, ci sentiremo come a casa...

Con esta climatología y nuestra afición desplazada al Bernabéu, nos vamos a sentir como en casa... 😉 #UCL https://t.co/QpNrCsPxMO — FC Bayern Español (@FCBayernES) March 23, 2017

Difficilmente però un episodio del genere si potrà ripetere il 18 aprile, data in cui è previsto il ritorno dei quarti di finale in casa del Real Madrid. Intanto l'avvertimento - seppur scherzoso - è stato inoltrato, i ragazzi di Zidane sono avvisati.