Il tecnico norvegese, André Bergdolmo, ha spiegato i motivi della mancata esplosione di Odegaard, attualmente all'Heerenveen: "Troppa pressione. E la palestra...".

un'ora fa di Daniele Rocca

Una stella che non riesca a brillare. Il trasferimento di Martin Odegaard al Real Madrid era stato accompagnato da titoli a nove colonne e servizi televisivi delle principali testate mondiali. Da molti etichettata come una mossa di marketing che, per il momento, rimane tale. Nella sua parentesi con la maglia bianca, l'attaccante del '98 ha faticato terribilmente a trovare spazio, da qui la decisione di tornare in Olanda.

Il norvegese sta continuando il suo percorso di maturazione all'Heerenveen dopo essere stato girato in prestito dal Real Madrid. Delle difficoltà incontrate da Odegaard ne ha parlato André Bergdolmo, ex giocatore del Strømsgodset - squadra in cui è cresciuto Martin - in un'intervista a SoccerNews. Il tecnico norvegese ha ripercorso la breve carriera del ragazzo da quando è sbarcato in Spagna.

Odegaard e il flop al Real Madrid

Troppo lavoro in palestra e continui affaticamenti muscolari. Stando alla ricostruzione di Bergdolmo, il problema sarebbe da imputare ai metodi di allenamento del club spagnolo.

Nella seconda squadra del Real Madrid (il Castilla, ndr.) è migliorato, ma a onor del vero è nell'Heerenveen che ha capito cosa vuol dire essere professionali. È probabile che a Madrid abbia lavorato eccessivamente in sala pesi.

Una crescita tutt'altro che semplice per Odegaard, come sottolineato da Bergdolmo. Non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico. Vestire la divisa del Real Madrid, ovviamente, non è la stessa cosa di indossare quella di Heerenveen e Strømsgodset: