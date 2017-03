Vittorie di peso diverso per i due blaugrana in Nazionale. L'Argentina stenta col Cile, salvata solo da un rigore di Leo, mentre il Brasile incanta con l'Uruguay.

di Alberto Casella

Messi e Neymar, compagni nel Barcellona, stanno vivendo momenti molto diversi con le rispettive Nazionali impegnate nelle partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2018. Dopo le partite dell'ultimo turno, il Brasile ha ipotecato il biglietto per la fase finale portandosi a 7 punti sulla seconda, mentre l'Argentina continua a viaggiare a corrente alternata e, pur essendo terza, rimane invischiata nella tonnara delle inseguitrici dei verdeoro che racchiude sei squadre in cinque punti.

La squadra di Bauza - insidiato, fra gli altri, anche dal fantasma di Sampaoli - ha avuto ragione di un Cile sfortunato, poco lucido sotto porta e che lamentava qualche assenza importante, vedi Vidal. Ma non ha convinto sul piano del gioco e della prestazioni dei suoi uomini faro: se Messi non ha brillato, hanno deluso ancora di più Agüero, sostituito da Banega a inizio ripresa, e Higuain che, ammonito, salterà la prossima trasferta boliviana.

Di tutt'altro livello, invece la prestazione del Brasile che ha vinto e convinto contro un Uruguay che, privo di Suarez, nei momenti chiave è parso mancare della "garra" che in genere è la sua forza. Neymar e Paulinho hanno fatto il bello e cattivo tempo a Montevideo, tanto che i verdeoro si sono permessi di espugnare il Centenario rimontando la rete iniziale di Cavani.

Neymar è apparso in gran forma contro l'Uruguay

Messi e Neymar, destini diversi in Nazionale

Compagni nel Barcellona, Messi e Neymar hanno entrambi segnato anche con le rispettive Nazionali. E se il gol di Leo è stato decisivo per la vittoria dell'Albiceleste 1-0 sul Cile, è anche vero che è arrivato su un rigore dubbio al quarto d'ora, dopo il quale l'Argentina ha sofferto la tenacia degli avversari, facendo davvero poco, Messi compreso, per legittimare il successo.

Al Centenario, invece, è andato in onda il Neymar & Paulinho show: un gol e un assist per l'asso del Barcellona, tre reti per il compagno nel 4-1 di Montevideo, tanto che a fine match il tecnico del Brasile Tite ha ammesso:

La partita si è rivelata più facile del previsto.

Neymar un gol e un assist contro l'Uruguay

Certo, con un Neymar in stato di grazia, nulla è impossibile.