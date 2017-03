FOX Sports trasmetterà la EA7 Emporio Armani Milano Marathon: si corre domenica 2 Aprile 2017 dalle 10 alle 13.30 sul canale 204 di Sky.

0 condivisioni 5 stelle

un'ora fa di Diego Sampaolo

Torna sugli schermi di Fox Sports la EA7 Emporio Armani Milano Marathon, in programma domenica 2 Aprile 2017 con una lunga diretta di tre ore e mezza dalle 10 alle 13.30. La trasmissione farà vivere l’evento sportivo milanese a 360° portando gli appassionati nel cuore della manifestazione che anche quest’anno sarà caratterizzata non solo dalla competizione dei top runners, ma anche dalla Europ Assistance Relay Marathon per la raccolta fondi in favore delle associazioni di beneficenza e la Milano School Marathon. La manifestazione è stata presentata nella Sala Alessi a Palazzo Marino nel centro di Milano.

La Maratona di Milano su FOX Sports

FOX Sports seguirà l’evento con uno studio televisivo collocato in una nuova posizione, dalla quale sarà meglio percepibile l’atmosfera di festa e il coinvolgimento del villaggio interno ai Giardini Indro Montanelli, animato dalle attività delle cento charities presenti all’evento. Lo studio sarà condotto da Lia Capizzi, mentre la telecronaca sarà affidata alle apprezzate voci dell’atletica di FOX Sports Nicola Roggero, Stefano Baldini (campione olimpico di maratona di Atene 2004 e attuale responsabile tecnico allo sviluppo della Federazione Italiana di atletica leggera) e Lucilla Andreucci (prima vincitrice della Maratona di Milano nel 2000 e moderatrice della conferenza stampa di presentazione). Durante la trasmissione dell’evento un cronista/runner racconterà le sue sensazioni dal cuore della corsa.

Stefano Baldini e il tricolore sollevato dopo la medaglia d'oro olimpica vinta nel 2004

La Maratona di Milano organizzata RCS Active Team e RCS Sport avrà partenza e arrivo in Corso Venezia. Nel 2016 la Maratona di Milano ha fatto registrare la partecipazione di quasi 20000 runner, cifra comprendente i partenti della maratona e gli staffettisti della Relay Marathon, staffetta non competitiva legata al Charity Program, il progetto di solidarietà che consente ai partecipanti di correre per un’Organizzazione No Profit e di aiutarla a raccogliere donazioni. La Europ Assistance Relay Marathon si svolgerà per l’ottavo anno consecutivo.

Una domenica di festa

Dopo il successo delle passate due edizioni torna anche la Milano School Marathon di 2 km, che prenderà il via alle 10.10 da Corso Venezia e si concluderà in Via Palestro.

Il 2 Aprile sarà una domenica di festa per tutta la città. Abbiamo raggiunto la quota di 6309 iscritti per la corsa di 42 km, quasi 12000 partecipanti alla Relay Marathon e oltre 7000 iscritti alla School Marathon. Sono dati che confermano il trend di crescita costante nel numero di partecipanti da quando la Maratona di Milano è stata spostata in primavera. Sarà un’edizione da record. Il nostro obiettivo è di portare più di 30000 runners per le strade di Milano. In occasione dell’edizione di quest’anno verrà lanciata una nuova app #berunning, che funziona su smartphone, tablet e PC con l’obiettivo di creare una piattaforma di condivisione e di informazione ideale per tutti gli appassionati di running. Abbiamo superato del 50% quanto raccolto lo scorso anno grazie al Charity Program. Un ringraziamento va alle Onlus e alle aziende partner.

Ha detto il Direttore Generale di RCS Sport Paolo Bellino in occasione della Conferenza Stampa. L’obiettivo degli organizzatori è confermare la Milano City Marathon come la gara di 42 km più veloce sul suolo italiano. Il precorso ridisegnato grazie al contributo del fuoriclasse etiope Haile Gebrselassie è stato particolarmente apprezzato dagli appassionati italiani che hanno preso parte alla corsa meneghina.

EA7 Emporio Armani Milano Marathon

Modifiche al percorso

Abbiamo apportato alcune modifiche al percorso. Siamo felici non solo per i luoghi storici che vengono toccati ma anche dal punto di vista tecnico. La Maratona di Milano attraverserà i luoghi simbolo del capoluogo lombardo come il Duomo, i quartieri della nuova città come Porta Nuova e City Life e alcuni luoghi cari agli sportivi milanesi come lo Stadio Meazza di San Siro, la Montagnetta e il Parco di Trenno. Negli anni abbiamo cercato di rendere la città più fruibile a tutti, ma anche di far diventare il percorso più scorrevole e veloce, grazie al doppio passaggio in Via Washington e migliorando il tratto dal 27 al 30 km. Abbiamo aumentato il numero dei pacers che permetteranno agli atleti di gareggiare con tredici andature diverse. Il nostro obiettivo è di diventare la maratona più veloce mai corsa sul territorio italiano. Siamo orgogliosi di annunciare la partecipazione di 7000 studenti delle scuole elementari e medie che daranno vita alla Milano School Marathon. Il 50 % delle quote di iscrizione raccolte sarà restituita alle scuole di appartenenza degli iscritti sotto forma di attrezzature sportive. Il nostro Marathon Village avrà una nuova location all’interno del MiCO Lab posizionato nell’ala nord di Fiera Milano Congressi con accesso da Piazzale Carlo Magno. Tra le tante iniziative che animeranno il Marathon Village spicca Run Fast, organizzata da Fidal Lombardia. Daremo a tutti la possibilità di cimentarsi su una pista di atletica di 40 metri all’interno del Marathon Village

ha detto Andrea Trabuio, Responsabile Mass Events di RCS Sport e Direttore di Milano Marathon.

Presentazione EA7 Emporio Armani Milano Marathon

Trasporto pubblico gratis

Roberta Guaineri, Assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano e appassionata di running, ha confermato il pieno sostegno dell’Amministrazione Comunale per la Maratona di Milano.

Tutte le grandi città hanno la propria maratona e anche Milano ha la sua. Si tratta di un evento molto importante anche per i progetti legati alle charities e per il fatto che coinvolge tutti gli appassionati di corsa ad ogni livello. Il giorno della maratona sarà un momento di condivisione per tutta la cittadinanza. Il Comune di Milano ha deciso per l’occasione di rendere gratuito il trasporto pubblico per tutti i partecipanti come simbolo di accoglienza nei confronti dei runners.

La Relay Marathon coinvolgerà tanti personaggi dello sport e dello spettacolo impegnati per finalità sociali. Tra i protagonisti di quest’anno scenderanno sulle strade di Milano due campioni del calcio milanese come Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora apprezzata voce di Sky Sport, e Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter, che daranno vita ad una sorta di “derby” della corsa dopo aver dato vita a tante stracittadine sul campo di calcio di San Siro. Ambrosini, che lo scorso novembre ha preso parte alla Maratona di New York, correrà una frazione della staffetta di Fondazione Milan, mentre Toldo comporrà il quartetto di Inter Campus insieme a tre altri ex nerazzurri del passato Christian Chivu, Ivan Cordoba e Beppe Baresi per sostenere Missione Possibile Onlus.

La maratona di Milano cade il giorno prima del centoundicesimo compleanno della Gazzetta dello Sport. Questa manifestazione è un motivo di orgoglio e un simbolo per tutti coloro che amano il running. Mi fa piacere che Milano ne stia riscoprendo il valore e i numeri da record di questa edizione ci danno ragione

ha dichiarato Pier Bergonzi, Vice direttore della Gazzetta dello Sport.