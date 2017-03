Dopo gli snack troppo zuccherati e il Wi-Fi in alcune aree, il manager spagnolo ha deciso di vietare ai propri giocatori anche le barrette di cioccolato.

2 ore fa di Andrea Pettinello

Alcuni lo ritengono solamente fortunato per aver vinto alla guida di squadre troppo forti rispetto alla concorrenza. Altri, decisamente più lucidi, lo considerano un guru di questo sport, un maestro di calcio, un professionista come pochi. Comunque lo si veda, una cosa è certa: Pep Guardiola, ovunque sia stato, si è sempre fatto rispettare.

Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City. Lo spagnolo ha spesso scatenato polemiche dovute a esclusioni eccellenti (vedi Ibrahimovic, Schweinsteiger o Joe Hart) o a regolamenti ferrei imposti al club di turno. Viene giudicato testardo, cinico e attentissimo ai particolari, criticato per la scarsa attenzione che riserverebbe al lato umano.

Tra Guardiola e i suoi giocatori c'è sempre stato un rapporto di lavoro, come è giusto che sia, che solo in pochissimi casi si è trasformato ed evoluto in amicizia. Se dovessimo usare un termine di paragone diremmo che è l'esatto contrario di Jurgen Klopp. Chiacchierate, sorrisi, abbracci: aspetti che non sono presenti stabilmente nel tecnico spagnolo. Che nelle ultime ore ha fatto parlare di se per l'ennesimo divieto.

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola

La dieta di Pep Guardiola

Dopo aver vietato il Wi-Fi in alcune aree del centro sportivo per evitare che i giocatori passassero troppo tempo al telefono e comunicassero di più tra di loro, Guardiola nelle ultime settimane ha imposto un altro divieto: ha bandito le barrette di cioccolato dai distributori automatici e dai bar.

Guardiola subito dopo l'eliminazione dalla Champions League

Allo stesso tempo lo spagnolo ha ingaggiato la nutrizionista Silvia Tremoleda, già con lui ai tempi del Barcellona, considerata una delle principali artefici della crescita fisica di Lionel Messi. L'obiettivo del catalano è che i giocatori del Manchester City seguano una dieta ferrea e migliorino di conseguenza le proprie prestazioni. Dopo aver bandito gli snack troppo zuccherati, ora è arrivato il divieto anche sul cioccolato. Chi vuole mangiarselo può ovviamente farlo ma solo al di fuori degli orari di allenamento.

La signora Tremoleda sarà d'ora in avanti responsabile dell'alimentazione e della nutrizione giornaliera di uno dei club più ricchi e importanti a livello nazionale e mondiale. Insalate, tonno, asparagi, avocado, frullati e tanta, tantissima frutta fresca: da oggi in poi Guardiola e il Manchester City non potranno sgarrare.