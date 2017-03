Due aneddoti particolari che hanno reso unica la carriera di Johan Cruijff: dalla storia intorno al numero 14 alla divisa della nazionale con sole due strisce.

1 ore fa

Quei capelli al vento, così lisci che gli cadevano perfettamente sul viso. Fisico asciutto, volto scavato, sguardo intenso e pieno di vita. Lo ricordiamo così Johan Cruijff quando illuminava il calcio degli anni '70, rapido col pallone tra i piedi con un talento geniale e un guizzo unico. Primo giocatore a vincere tre Palloni d'Oro (1971, 1973 e 1974), l'Olandese Volante è rimasto nella leggenda.

Ma ce lo ricordiamo anche da allenatore e dirigente, con quello stile da gran signore che ben lo caratterizzava, uomo distinto e amante del bel gioco e dei grandi giocatori. Mai banale e spesso ironico, idolo che ci ha lasciato troppo presto. A 68 anni aveva ancora molto da dare.

A year without Johan pic.twitter.com/Cyxx5YiI8y — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 24, 2017

Oggi è un anno senza di lui e lo vogliamo ricordare raccontando due aneddoti particolari della sua carriera. Cruijff non ebbe solo la dote innata di distinguersi in campo, ma anche l'incredibile abilità di spiccare per la sua originalità e fantasia. Ecco perché le maglie che indossava erano particolari ed ecco spiegato come mai optò per quel 14 sulle spalle.

Alweer een jaar geleden dat hij ons ontviel, maar nog altijd in ons hart: Johan Cruijff.#vooraltijdnr14 pic.twitter.com/JVgMQWdrny — AFC Ajax (@AFCAjax) March 24, 2017

Johan Cruijff, la storia del numero 14

La sua storia inizia presto e con un numero, il 9. Comincia anche con un soprannome, quello di Principe di Amsterdam datogli ai tempi della prima esperienza all'Ajax. Era principe per chi lo vedeva, nonostante le sue origini raccontassero ben altro: mamma e papà avevano un negozio di frutta e verdura e non erano benestanti, tanto che Johan dovette lasciare gli studi per trovare fortuna nel mondo del calcio. Ma, come detto, era il suo stile a renderlo un signore e un principe. Nell'Ajax debutta col 9, ma tutti noi lo ricordiamo legato ad un altro numero, quello tradizionalmente associato a chi parte dalla panchina e gioca il ruolo di riserva: il 14. E allora perché questa scelta così inusuale?

Una volta preso il 14 non lo abbandonò più.

La ragione è legata a un infortunio a seguito del quale il suo posto in nazionale venne preso da Gerrie Mühren, centrocampista anch'egli passato per l'Ajax e compagno di Cruijff. Una volta tornato in forma e ristabilitosi - e forse un tantino arrabbiato per come erano andate le cose - non reclamò il vecchio 9 e si tenne il tanto amato 14, divenuto poi il suo numero portafortuna.

A dire il vero, ascoltando la versione di Mühren, il racconto sembra essere un altro: un giorno non si trovava la maglietta di Mühren prima di una partita di campionato e così Cruijff gli cedette la sua, prendendosi il 14. La partita andò bene e i due non cambiarono più il numero di maglia. Chi disse la verità non lo sapremo mai, certo è che in ogni caso quel 14 si legò per sempre a Cruijff.

La divisa "alla Cruijff"

Non esageriamo se definiamo l'aneddoto del numero 14 una storia d'amore. D'altronde ogni calciatore si lega profondamente al proprio numero, sia per scaramanzia che per affetto. Ma il prossimo racconto è molto più singolare. In effetti non è noto a tutti, ma i più attenti ricorderanno che Cruijff si fece sempre notare per avere la divisa leggermente diversa da quella dei compagni di squadra.

La nazionale olandese aveva come sponsor l'"Adidas" e pertanto forniva ai calciatori magliette e pantaloncini col logo tedesco. Cruijff, però, aveva un contratto personale con la "Puma", si rifiutava di indossare capi di altre marche e aveva quindi l'abitudine di personalizzare la divisa togliendo una delle tre strisce caratteristiche del marchio Adidas.

La divisa personalizzata di Cruijff con due strisce sole

Solamente ai Mondiali del 1978 non poté fare lo stesso: a seguito di un'aggressione ai danni suoi e della sua famiglia nella casa di Barcellona, Cruijff decise di non partecipare alla spedizione in Argentina e di rimanere con i suoi cari. L'Olandese Volante si distinse fino all'ultimo, nel segno di una vita geniale.