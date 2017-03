Il reggiano, unico azzurro in campo nel 28esimo turno di Eurolega, vince la partita contro la sua ex squadra. Per lui una grande accoglienza al suo ritorno al Forum.

un'ora fa di Alessandro Assad

Escludendo gli italiani dell'Olimpia Milano, per la prima volta questa edizione dell'Eurolega ha visto in campo soltanto un giocatore azzurro. Con Daniel Hackett fuori per tutta la stagione, Alessandro Gentile che si è separato anzitempo dal Panathinaikos e con Andrea Bargnani e Gigi Datome fermi temporaneamente per problemi fisici (rispettivamente alla schiena e ad una spalla), l'unico giocatore italiano sceso in campo nel 28esimo turno di Eurolega è stato Nicolò Melli, che si è trovato di fronte l'Olimpia Milano. Andiamo ad analizzare la sua partita.

Eurolega, Melli vince contro l'Olimpia Milano

Melli in difesa su Kalnietis

Dopo due sconfitte consecutive, il Bamberg raccoglie la vittoria numero dieci della sua Eurolega e batte l'Olimpia Milano al Forum per 84-76. La visita del Bamberg al Forum è stata anche la prima partita ufficiale di Nicolò Melli a Milano, dopo aver lasciato l'EA7 nel 2015. Complice forse l'emozione, Nik non ha giocato una delle sue gare più brillanti ma è riuscito comunque a dare il suo piccolo contributo. Nonostante i tre tiri sbagliati in area, Melli piazza la bomba che dà il via alla fuga dei tedeschi. In difesa soffre più del previsto Raduljica, autore di una gran partita, ma a rimbalzo fa sentire la sua presenza. Nonostante una partita come detto non proprio eccelsa, Melli sfiora la doppia doppia, mettendo a referto 9 punti, catturando 8 rimbalzi e dimostrando grande solidità. Ormai la notizia è nota: la NBA lo segue con forte interesse. E un motivo c'è, eccome se c'è.

Nicolò chiude la sua partita con 9 punti (0/3 da 2 e 2/3 da 3 punti), 8 rimbalzi e un assist in 26 minuti di gioco.

VOTO: 6,5