Il portiere della Nazionale e della Juventus potrebbe congedarsi dall'azzurro dopo i Mondiali del 2018: e ironizza sulle modalità d'addio.

50 condivisioni 0 stelle

1 ore fa di Luca Guerra

Questa sera saranno mille partite in carriera: un traguardo da festeggiare con la fascia da capitano dell’Italia al braccio. Raggiunto tra Nazionale, Under 21, Juventus e Parma, sollevando una Coppa del Mondo e alzando al cielo 18 trofei con le squadre di club. Per Gianluigi Buffon, Italia-Albania, partita in programma alle 20.45 al "Barbera" di Palermo per le qualificazioni ai Mondiali 2018 in programma in Russia, non sarà una sfida come le altre. Anche se lui giura il contrario.

Questa sera in palio c’è anche una fetta di qualificazione diretta ai Mondiali 2018: l’Italia condivide il primato nel gruppo G con la Spagna a quota 10 punti in 4 partite, ma le Furie Rosse godono di una differenza reti decisamente favorevole rispetto alla Nazionale allenata da Ventura. Italia costretta sempre a vincere e giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto.

In azzurro Buffon aveva avviato il suo cammino nello spareggio-playoff valevole per l’accesso alla World Cup 1998: 29 ottobre 1997, Mosca, stadio Dinamo. L’Italia allenata da Cesare Maldini affrontava i padroni di casa della Russia: al 32’ un problema muscolare accusato da Gianluca Pagliuca costringeva il Ct a lanciare un giovanissimo Buffon, allora 19enne. Esordio da brividi, come il gelo polare della capitale russa, avvolta dalla neve. Superato a pieni voti: da allora quel cammino non si è più interrotto, con 167 caps in azzurro.

Buffon, 1000 volte in campo: e per l’addio pensa a Zidane

Questa sera, Gigi scenderà in campo con la solita concentrazione. Nessuna emozione particolare, assicura lui:

Non c’è nessuna ansia, anzi siamo determinati e consapevoli dell’importanza della partita. Non sarà decisiva. E mi auguro di vivere altri post partita con la gioia per una vittoria da condividere con tutta la squadra. Non sono un malinconico che pensa solo al passato né un figlio di questi tempi che brucia tutto: voglio gustarmi il presente in maniera serena.

Dopo gli Europei giocati nel 2016 in Francia, Buffon aveva tracciato il suo destino: Mondiali in Russia e poi ritiro. Ma non è tempo di pensarci già: si concede un sorriso in un simpatico siparietto nell'intervista pre-partita rilasciata a Sky Sport, tra risate e una battuta che tira in ballo Zinedine Zidane e la serata di Berlino nei Mondiali 2006.

Il ritiro? Ognuno ha degli obiettivi, ma certezze non ce ne sono. Magari uscirò di scena alla Zidane: nell’ultima partita do una capocciata a qualcuno. Ma ho tempo per pensarci. Intanto speriamo di essere al Mondiale 2018.

Domenica scorsa Buffon ha celebrato un record: con 39.681 minuti giocati è diventato il calciatore con più minuti in campo nella storia della Juventus. Questa sera sarà al solito posto: tra i pali, con fascia di capitano al braccio e una leadership indiscussa nel gruppo degli Azzurri. Il futuro, però, non lo preoccupa come conferma il messaggio per i suoi giovani successori Gianluigi Donnarumma e Alex Meret. Nato nel 1999 il portiere del Milan, classe 1997 il collega di proprietà dell’Udinese ma in prestito alla Spal: 38 anni in due, uno in meno di Gigi.

Sono orgoglioso e felice di vederli crescere e poter ammirare le loro potenzialità. Nel momento in cui non sarò più convocato o non giocherò più, la porta dell’Italia avrà le spalle coperte.

Riferimento per i più giovani, modello da stimare anche per i colleghi più esperti, che non perdono occasione per elogiarlo, come accaduto con Iker Casillas prima di Porto-Juventus. Il suo futuro sembra tracciato, ma Buffon vive il presente senza malinconia. E con la voglia di vincere ancora.