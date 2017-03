Un semplice post del campione di basket del Real Madrid, Sergio Llull, si trasforma in un divertente scambio di account con il centrocampista del Barcellona.

225 condivisioni 0 stelle

4 ore fa di Stefano Fiori

L'epic fail social dell'anno? Siamo a fine marzo, di tempo per fare "meglio" nel 2017 ce n'è in abbondanza. Ma la "trasformazione" di Andres Iniesta in un giocatore di basket, per giunta del Real Madrid, ha tutti i requisiti per essere una seria candidata. Il motivo dello scambio di persona è abbastanza semplice, ma chi si è imbattuto in quel post deve essere rimasto senza parole anche solo per un attimo.

Ma cos'è successo? Sugli account ufficiali del centrocampista del Barcellona è apparso un post decisamente... insolito: una frase per caricare l'ambiente in vista di una partita fondamentale. Non della Spagna però, con la quale Iniesta sarà impegnato stasera contro l'Israele nelle qualificazioni mondiali. Bensì del Real Madrid di basket.

Nella foto pubblicata, infatti, appariva un sorridente Sergio Llull, stella della formazione di pallacanestro dei blancos. Un selfie che, come se non bastasse, vedeva sullo sfondo il pullman con lo stemma macroscopico della Casa Blanca madrilena. Insomma, tutto ma proprio tutto il contrario di quello che avrebbe potuto pubblicare un monumento blaugrana come Iniesta.

Iniesta e lo scambio di post con Llull

Nel post, poi eliminato dagli account del campione di Fuentealbilla, Iniesta sembrava mandare un messaggio ai tifosi madridisti di basket. Parole che naturalmente erano di Llull:

In viaggio verso Atene. Ci aspetta una partita tosta al Pireo, ma conta solo vincere #HalaMadrid.

Il post di Sergio Llull pubblicato per errore sull'account di Iniesta

Il Real Madrid di pallacanestro è infatti volato nella capitale greca per sfidare l'Olympiakos, match valido per la 28ª giornata di Eurolega. Oltretutto, lo stesso Llull è reduce dalla prestazione da MVP nella precedente gara della competizione continentale, vinta in casa proprio contro il Barcellona. Il messaggio pubblicato a sua insaputa da Iniesta è frutto di un errore dell'agenzia di comunicazione che gestisce sia gli account del centrocampista azulgrana che del campione di pallacanestro. Ecco invece il post apparso correttamente sul profilo Twitter di Llull:

Salimos para Atenas. Nos espera un partido duro en El Pireo pero sólo vale la victoria 💪🏻🏀👊🏻#HalaMadrid pic.twitter.com/j7y63dSfTv — Sergio Llull (@23Llull) March 23, 2017

Il piccolo incidente si è quindi chiuso con un errata corrige molto autoironico pubblicato sempre su Twitter da Iniesta:

Preferisco stare a Gijon con la Nazionale che giocare a pallacanestro.