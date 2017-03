L'interista non convocato nemmeno dopo la squalifica dello juventino. Per il match contro la Bolivia il ct ha chiamato Lucas Alario del River Plate.

2 ore fa di Alberto Casella

Continua il difficile rapporto - meglio sarebbe dire il non-rapporto - di Mauro Icardi con la Nazionale argentina. A gennaio, il commissario tecnico Edgardo Bauza aveva dissipato le voci secondo le quali i senatori della Seleccion avrebbero posto il veto sulla convocazione del nerazzurro e aveva messo le cose in chiaro:

Come centravanti della Nazionale Icardi è la terza opzione. Prima di lui ci sono Higuain e Pratto.

In realtà, le cose forse non stanno proprio così. Ieri sera, nel match vinto 1-0 sul Cile grazie a un rigore realizzato da Messi, Gonzalo Higuaín è stato ammonito e, visto che era diffidato, salterà la trasferta di martedì in Bolivia. Per la gioia di Allegri che lo vedrà tornare in anticipo a Vinovo, e magari anche di Icardi che, con Pratto fermato da un frattura al setto nasale, può sperare nella convocazione?

Mauro Icardi, una sola presenza in Nazionale, 7 minuti giocati contro l'Uruguay nel 2013

Icardi niente Nazionale. Bauza chiama Alario

Macché, Bauza è stato tranchant fin dalla conferenza stampa post match:

Al posto di Higuain chiamo Alario.

Per i pochi che non lo conoscessero, Lucas Alario è punta centrale del River Plate, 16 partite in stagione fra Primera Division e Copa Libertadores, con 7 gol segnati, di cui solo uno nel 2017. L'Argentina al momento è terza nel girone di qualificazione a Russia 2018, ma il gruppo delle pretendenti sudamericane è ancora molto folto e l'Albiceleste non sta brillando, soprattutto sotto porta. Nella casella gol fatti c'è scritto 15, uno in meno persino del Venezuela, ultimo e ormai fuori dai giochi.

Lucas Alario insieme al ct Bauza

Ora, magari in Bolivia Alario - 37 minuti giocati in Nazionale fino a ora - risolverà tutti i problemi di Bauza in zona-gol, ma, chissà, Icardi, 5 gol nelle ultime 4 partite nell'Inter, con la sua voglia di aiutare l'Argentina gli avrebbe fatto forse più comodo. E Wanda Nara avrebbe risparmiato l'ennesimo tweet di sostegno al suo uomo.

El final de la película es siempre el mismo si no cambian la historia y los protagonistas 🍿🎬 — Wanda_Icardi (@wandaicardi) March 24, 2017