I tifosi inglesi hanno disturbato il Deutschlandlied imitando il suono degli aerei tedeschi: il riferimento è ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

2 ore fa di Daniele Rocca

Tutti conoscono la storica rivalità tra Germania e Inghilterra. Ma stavolta si è andati oltre. Una piccola parte di tifosi inglesi, arrivati a Dortmund per sostenere la Nazionale nel match amichevole, ha offeso gli avversari imitando il volo degli aerei, in riferimento alla Seconda Guerra Mondiale. I sostenitori del settore ospiti del Signal Iduna Park hanno mimato con le mani i bombardieri durante l'inno tedesco, il Deutschlandlied.

Non solo. A partita in corso è stata intonata la controversa canzone dal titolo 'Ten German Bombers'. Una filastrocca cantata dai bambini inglesi negli anni '40 in merito all'abbattimento degli aerei tedeschi della RAF.

Un gol di Podolski ha deciso l'amichevole tra Germania e Inghilterra

Vergogna in Inghilterra

Il giornalista Archie Rhind-Tutt ha sottolineato come i tifosi tedeschi abbiano applaudito durante 'God Save The Queen', mentre gli ospiti hanno disturbato l'inno nazionale dei loro avversari:

Certo, è solo una coincidenza se i tifosi inglesi stavano cantando '10 German Bombers' durante l'inno nazionale tedesco.

Sure it's just a coincidence that the England fans were doing the actions to the 10 German bombers song during the German national anthem. pic.twitter.com/uiYHBzwDD1 — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) March 22, 2017

I sostenitori arrivati da oltremanica hanno iniziato a intonare un riadattamento degli anni '90 della canzone incriminata, proprio in riferimento ai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale. In merito all'episodio che ha fatto vergognare l'Inghilterra intera, anche il ct della nazionale dei Tre Leoni ha detto la sua in conferenza stampa:

Onestamente non ho sentito ciò che è stato cantato, ma mi è stato riferito. I tifosi che ci hanno seguito, in termini di numeri e di sostegno alla squadra, sono stati grandi. Vorremmo incoraggiarli a farlo nel modo giusto in ogni circostanza.

Read up on the key lines from #ThreeLions boss @GarethSouthgate's post-match debrief: https://t.co/knPe9JztST — England (@England) March 22, 2017

La condanna della FSF

Immediata la risposta della Football Supporters' Federation, la Federazione che si occupa dei tifosi inglesi, che ha voluto subito condannare e prendere le distanze dai cori e dalle canzoni intonati dai sostenitori dell'Inghilterra durante il match amichevole contro la Germania.

Negli ultimi 20 anni i tifosi inglesi si sono costruiti una reputazione in tutto il mondo per il sostegno appassionato che diamo alle nostre squadre. I supporter che viaggiano per seguire l'Inghilterra hanno lavorato duramente per migliorare la nostra immagine all'estero e sono seriamente preoccupati per questo tipo di cori. Non vogliamo regredire e farci macchiare la reputazione da una minoranza.

Lo stadio del Borussia Dortmund ha ospitato il match tra le due nazionali

Questo il commento di un portavoce della FSF, che auspica l'intervento della Football Association. Secondo il suo punto di vista la FA deve essere più rigida nei confronti dei tifosi che si ubriacano e che danno vita a questo tipo di episodi.