A pochi giorni dal Gran Premio di Melbourne che darà ufficialmente il via al mondiale di F1, c'è stato il prima botta e risposta tra i due favoriti per il titolo.

6 ore fa di Daniele Rocca

Tutti a caccia delle Mercedes. Manca veramente poco al via della nuova stagione di Formula 1 e i piloti sono pronti a darsi battaglia a Melbourne. Il Gran Premio di Australia sarà importante per capire i reali valori in campo, dopo i mesi di test invernali.

La Ferrari è uscita decisamente rinfrancata dalle prove effettuate a Barcellona, senza però scoprire del tutto le proprie carte. Discorso simile per la Red Bull, altra candidata per il ruolo da protagonista nel 2017.

Il nuovo regolamento dovrebbe favorire il livellamento del mondiale di Formula 1, così da sventare l'ennesimo monologo Mercedes. E in vista della gara di domenica, i piloti iniziano a testare i riflessi a colpi di dichiarazioni: significativo il botta e risposta dialettico tra Hamilton e Vettel.

Formula 1, Hamilton risponde a Vettel

Finalmente si fa sul serio. A pochi giorni dal semaforo verde, arrivano i primi pronostici sull'andamento del campionato. Chi è più spavaldo e chi più cauto. Come Sebastian Vettel che, nonostante le risposte positive avute dalla sua SF70H, ha messo le mani avanti.

A marzo è presto per sapere se saremo in lizza per il titolo, lo vedremo ad ottobre-novembre. C'è stato un grande passo in avanti, sicuramente questa è la Ferrari più veloce che abbiamo guidato. Ma la Mercedes è ancora favorita per il titolo.

Il duello tra la Ferrari di Vettel e la Mercedes di Hamilton

Scaramanzia o no, è arrivata prontamente la risposta del vicecampione del mondo, Lewis Hamilton:

Credo che Seb voglia un po' evitare l'attesa che si è creata per loro, ma il loro passo è stato evidente nei test. Per questo direi che sono loro i favoriti a Melbourne.

Comunque vada la gara, si preannuncia un inizio col botto per la Formula 1. Esclusivamente metaforico - sia chiaro - e molto dipenderà anche dalle qualifiche, in programma sabato mattina. Mercedes e Ferrari sono pronte a darsi battaglia, senza dimenticare le due Red Bull.