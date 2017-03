È ora dei primi tempi, ufficiali, della nuova stagione di Formula 1. Da Melbourne arrivano risposte dopo le due sessioni di prove libere. Hamilton vola e si conferma subito il pilota da battere al primo Gran Premio del 2017. Bene le Ferrari con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, ok anche le Red Bull. E attenzione a Valtteri Bottas: nessuno parla del finlandese della Mercedes, ma è lì con i migliori.

Lewis ha messo tutti in fila nelle due sessioni di libere. Il tempo fatto registrare con le ultrasoft è di 1’23’’620. Vettel è lontano mezzo secondo, Bottas sui tempi del ferrarista, Raikkonen rimedia 9 decimi.

Si confermano dunque le previsioni della vigilia. Lewis veloce, le Rosse ci sono, Red Bull appena dietro. Domani per le prime qualifiche della stagione servirà sicuramente di più. E così il week end di Formula 1 entra nel vivo.

I piloti, tutti motivati, corrono a guardare i tempi nel dettaglio. Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen, Ricciardo e Verstappen. Prime gerarchie già stabilite in Formula 1 . Piccola preoccupazione in casa Ferrari. Seb è rimasto fermo ai box per circa mezz’ora per un blocco all’ala mobile, poi risolto. Nulla di grave e secondo miglior tempo nella seconda sessione per lui.