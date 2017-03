Gli abbracci con lo staff e il "cinque" con Peterson, poi il tributo del Forum: Nik è tornato da avversario vincente e maturo. E il suo futuro fa già discutere...

3 ore fa di Simone Nobilini

La porta d'entrata è sempre la stessa: e quando ti ricapita di tornare a casa, dopo averla lasciata due anni prima, la sensazione è sempre quella di riaprire il lato più nascosto del proprio cuore e della propria mente, per associare a sentimenti e ricordi tutto ciò che si palesi davanti. Eppure, al momento della discesa dal pullman, qualcosa di diverso dal Forum visto in passato c'è: il rivoluzionato e illuminato stemma dell'Olimpia Milano a capeggiare sopra la nuova sede, con quella coppa-scudetto sognata per 19, lunghi anni ancora lì, dopo averla tenuta per una notte tra le proprie braccia. Bamberg è bella, pacata, più che vivibile: forse uno dei migliori posti in cui oggi, tra guida tecnica e ambiente, si possa crescere a livello cestistico. Ma un pizzico di nostalgia milanese, nella mente di Nik Melli, non può che essere emerso nella giornata di ieri: il ritorno in quel mondo Olimpia, da avversario, dopo più di un anno e mezzo dal suo addio, sancito con un lungo post su Instagram a fine stagione. E la consapevolezza di essere tornato dove, ad alti livelli, tutto è nato: dal debutto in campionato al primo scudetto, passando per una Final 4 di Eurolega sfiorata fino alla cocente delusione di un'ultima annata biancorossa da dimenticare.

Eurolega, il pre-gara di Melli tra abbracci e tributo

Su per la rampa d'accesso agli spogliatoi, poi sotto i riflettori tra i primi, timidi applausi provenienti da qualche settore di un Forum ancora semivuoto, con qualche bimbo che indossa ancora la sua vecchia maglia numero 9: un bell'abbraccio con parte dello staff atletico dell'Olimpia Milano, immortalato e condiviso anche via social dalla società biancorossa (anche) per la felicità dell'ex compagno CJ Wallace, poi sorrisi e stretta di mano con qualche chiacchiera con Dan Peterson, prima di uno scatto insieme a Dada Pascolo e della breve lezione pre gara di Trinchieri. E se normalmente l'ingresso sul parquet di ogni squadra ospite viene accolto con una bordata di fischi, il Bamberg rappresenta per stavolta l'eccezione per tanti battiti di mani: merito di un indimenticato Melli, ovviamente, al centro dell'attenzione di chiunque. Il volume della standing ovation si alza, definitivamente, nel momento del video tributo annunciato dallo speaker e riprodotto sul tabellone del Mediolanum Forum: e Nik, apparso sino a quel momento glaciale, non può che restare naso all'insù per qualche secondo ad apprezzare, abbozzando un bel sorriso. Le immagini dell'esultanza dopo una tripla realizzata a Siena, il rimbalzo di pura energia, voglia e cattiveria a blindare gara-7 e lo scudetto vinto contro la Montepaschi e le emozioni dei festeggiamenti negli spogliatoi prima di un chiaro, ed inequivocabile, "Nik uno di noi". Con tanto di timida risposta: braccio alzato a ringraziare il pubblico, anche durante la presentazione delle squadre, e via alla palla a due, partendo (come di consueto) in quintetto base.

La partita, tra luci, ombre e tanta solidità

Melli a colloquio con i compagni nel corso della sfida contro l'Olimpia

Emozione o meno, la gara giocata da Melli è stata forse, per cifre e valutazione finale, una delle meno brillanti della grande Eurolega disputata dall'ala reggiana. Primo tiro dalla media sputato dal ferro, poi la tripla (seguita da quelle di Causeur e Staiger) per far scappare subito il Bamberg nel punteggio: ad ogni cambio, anche da avversario, la reazione del pubblico milanese è sempre la stessa, fatta di soli applausi. Quelli che per una sera è riuscito a strappare anche Miro Raduljica, mai così convincente e produttivo: 19 punti, 9 rimbalzi e 27 di valutazione capaci di mettere in grande difficoltà proprio Nicolò sotto canestro, di fronte ad una differenza di tonnellaggio volta a giocare decisamente a favore del serbo. Tra tre errori all'interno dell'arco (airball in fadeaway compreso), due triple e 3/4 dalla lunetta, Melli ha comunque chiuso la gara andando vicino alla doppia cifra tra punti (9) e rimbalzi catturati (8), guadagnandosi la palma di giocatore più utilizzato da Trinchieri: 26 minuti di luci, ombre e tanta solidità, tra un'insolita precisione al tiro contrapposta alla buona presenza nel pitturato, per trascinare (anche senza brillare) il Bamberg al successo numero 10 di questa sua Eurolega.

Il saluto finale e... il futuro

L'ultima resistenza ai pochi assalti Olimpia Milano, respinti abbastanza agevolmente, poi la sirena per il 76-84 finale: dopo l'ultimo saluto odierno ricambiato dal pubblico del Forum, presente nell'acclamarlo anche al suo rientro negli spogliatoi, Melli ha chiuso quella porta che aveva trovato aperta già sette anni prima, al momento del suo arrivo da prodigio del basket italiano alla corte dell'Olimpia, prima di concedersi con la squadra a pasta e cotoletta post partita. In tanti si chiedono quale sarà, ora, il suo futuro: a Milano, consci di aver visto una versione ancora incompleta del giocatore eccellentemente maturato in Germania, tutti lo riabbraccerebbero definitivamente più che volentieri insieme a Trinchieri, con il contratto del giocatore in scadenza proprio a fine stagione. Ma ulteriori prospettive future, per Nik, non mancheranno certamente: tra le ultime suggestioni, anche la voce di un gruppo di squadre NBA (tra cui Rockets, Heat e Spurs) interessate all'ingaggio dell'ex EA7, il cui profilo è stato visionato attentamente nelle scorse settimane. La decisione, ovviamente, resta ancora lontana: prima, c'è un terzo titolo di campione di Germania da portare a casa. Ma una volta aggiornata la bacheca, sarà tempo di scegliere: tra sogni americani, nuove realtà europee o, sorprendentemente, vecchie porte pronte a riaprirsi.