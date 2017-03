L'attaccante di appena 18 anni del Monaco piace sia al Manchester United che al Real Madrid: in estate ci sarà un'asta ma per ora il Monaco rifiuta 110 milioni...

5 ore fa di Elmar Bergonzini

Rinforzare l’attacco più forte d’Europa. Non è facile, ma sarebbe possibile. E lo sarebbe stato anche in passato. Nessuno nei maggiori campionati del nostro continente ha segnato più del Monaco, ben 87 gol nella Ligue 1. Il talento del club del Principato è Kylian Mbappé Lottin, 18 anni compiuti a dicembre, che con 12 gol in campionato e 19 complessivi sarà con tutta probabilità al centro di ricche trattative di calciomercato.

E ai detrattori del campionato francese, bisogna ricordare che Mbappé ha segnato anche due gol pesantissimi al Manchester City in Champions League. Uno all’andata, uno al ritorno, dimostrando di essere decisivo ad alti livelli sempre.

Non un caso quindi se già circolano le prime voci di calciomercato che riguardano Mbappé. Stando a quanto riportato da AS il Manchester United avrebbe già offerto 110 milioni di euro per prenderlo. E il Monaco ha detto no. Eppure sarebbe stato il giocatore più pagato di sempre.

Calciomercato, offerti 110 milioni per Mbappé

Eppure come detto l’attacco più forte al mondo potrebbe perfino essere rinforzato in futuro. O sarebbe potuto essere ancora più travolgente. In una delle ultime sessioni di calciomercato fu proprio il Monaco a vendere Anthony Martial allo United. Se oggi il francese fosse ancora nel Principato, il Monaco avrebbe un attacco ancor più stellare. Vero però anche che Martial e Mbappé potrebbero giocare insieme allo United.

I Red Devils avrebbero già offerto 110 milioni per Mbappé, ricevendo però un secco “no” come risposta. Anche perché sul giocatore c’è anche il Real Madrid e si potrebbe presto scatenare un’asta. La prossima finestra di calciomercato potrebbe cominciare così. Con l’intenzione di rinforzare l’attacco più forte del mondo. Che sia Monaco, United o Real…