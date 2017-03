Nonostante il rinnovo in arrivo l'argentino potrebbe decidere di lasciare la Juventus in estate. Lo vuole con forza il Barcellona, che ha un piano per prenderlo.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Un sogno, che però può diventare un incubo se guardato con altri occhi. Per la prossima finestra di calciomercato il Barcellona ha un piano preciso per prendere Paulo Dybala dalla Juventus. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo i catalani avrebbero ripreso i contatti con l’entourage del giocatore.

Alla Juventus Paulo sta bene, ma lo alletterebbe l'idea di giocare in Liga. Già durante l’ultima finestra di calciomercato era finito nel mirino del Barcellona. Neymar stava trattando con il Psg e in caso l'affare fosse andato a buon fine l'ex Palermo sarebbe stato il suo sostituto. Perfino Leo Messi, suo connazionale, sarebbe stato felice dell’affare, cosa che ovviamente a Dybala ha fatto piacere.

Messi e la Joya si troverebbero a meraviglia insieme. Entrambi potrebbero arretrare in base alle situazioni, creando spazio per l’altro. Con la loro tecnica possono mettere in difficoltà chiunque. E a Barcellona sognano il colpo.

Dybala festeggia un gol con Cuadrado

Calciomercato, il Barcellona vuole Dybala

Il rinnovo di Dybala con la Juventus è vicino, nel contratto dovrebbe essere inserita una clausola di rescissione. Ariedo Braida, uomo mercato del Barcellona, ha provato a sondare il terreno chiedendo una valutazione a Beppe Marotta. La risposta dello juventino è stata chiara: Dybala vale quanto Pogba.

Per questo il piano del Barcellona è quello di inserire alcune contropartite tecniche nella trattativa. Durante la sessione di calciomercato della scorsa estate la Juventus provò a prendere André Gomes, che poi firmò proprio con i blaugrana. In Catalogna però non si è inserito perfettamente e il club potrebbe lasciarlo andar via.

Ci sarebbero poi le opzioni di Ivan Rakitic e Javier Mascherano, entrambi seguiti con attenzione dalla Juventus. Prima però il Barcellona dovrà trovare un nuovo allenatore, vista la partenza di Luis Enrique a fine anno. Il calciomercato poi si muoverà di conseguenza.