Il palazzetto Giovanni Paolo II di Pescara è pronto a ospitare Luparense, Pescara, Kaos e Cioli Cogianco: in palio la Coppa Italia. Diretta alle 16 e alle 18.30 su FOX Sports.

1 condivisione 0 stelle

3 ore fa di Roberto Marchesi

Sono rimaste in quattro. Quattro squadre per il titolo più ambito della stagione del futsal italiano: la Coppa Italia. Due grandi dichiarate: Luparense e Pescara, una che grande doveva essere come il Kaos e una vera sorpresa come la Cioli Cogianco. Saranno queste quattro che si sfideranno sul parquet del palazzetto Giovanni Paolo II di Pescara - in diretta su FOX Sports - per il titolo.

Presentazione Final Eight Coppa Italia

Kaos, la Coppa Italia vale il riscatto

Su tutte, la storia più bella è quella del Kaos Futsal. La squadra di Ferrara era stata costruita per vincere con acquisti importanti e nomi come Saad e Fernandao arrivati dal Barcellona. La stagione - finora - non è stata il massimo e la Final Eight può essere il modo giusto per rispondere alle critiche. Come risponde proprio il capitano Marco Ercolessi, già recordman di presenze con la maglia della Nazionale azzurra:

Ho sentito parlare di impresa dopo la vittoria di ieri (6-3 contro l'Acqua&Sapone, ndr), ma non credo sia stata un'impresa. Abbiamo giocato una buona partita contro una buona squadra e abbiamo meritato di vincere. Domani sarà difficile, fisicamente sarà un match impegnativo. Conosco il Pescara e so come il mister prepara certe partite. Dovremo dare molto di più rispetto a ieri. Sarà una gara tosta e bella da vedere. Stiamo lavorando per ottenere un buon risultato ma non abbiamo ancora fatto nulla, sintomo di maturità sarebbe l'approdo in finale.

Presentazione Final Eight Coppa Italia

L'appuntamento su FOX Sports, canale 204 di Sky