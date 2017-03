Tony Ferguson è furioso: dopo la cancellazione del match di UFC 209 con Khabib Nurmagomedov, El Cucuy chiede a gran voce la testa di Conor McGregor.

0 condivisioni 0 stelle

21 minuti fa di Massimiliano Rincione

Difendila o rendila vacante. Questo è in soldoni l'appello lanciato da Tony Ferguson nei confronti di Conor McGregor, campione dei pesi leggeri UFC. El Cucuy sembra averne davvero fino ai capelli dell'atteggiamento dell'irlandese, che è attualmente impegnato nelle trattative che lo porteranno ad affrontare il pluricampione Floyd Mayweather in un dream match di boxe. D'altronde, Ferguson ha tutte le ragioni per essere arrabbiato: a seguito della cancellazione del match di UFC 209, che lo avrebbe visto opposto a Khabib Nurmagomedov, il trentatreenne di origini messicane si è visto defraudato della possibilità di diventare il nuovo campione ad interim della categoria pesi leggeri.

Ottenendo questa carica, Tony Ferguson avrebbe avuto diritto - in caso di vittoria sul russo, ovviamente - ad un match contro lo stesso McGregor, con cui si sarebbe affrontato in un incontro di unificazione dei titoli. Il malore occorso a Nurmagomedov a poche ore da UFC 209 ha però fatto saltare tutto, ponendo più di un interrogativo su quello che sarà il destino della cintura di categoria. La corona delle 155 libbre rischia infatti di restare in naftalina fino alla tarda metà del 2017, ovvero fin quando Notorius non sarà già diventato padre e, verosimilmente, avrà già affrontato Mayweather senza riportare danni ingenti. Proprio tutta questa grossa accozzaglia di se e ma aveva portato la promotion ad istituire una cintura temporanea, che però ad oggi sembra di difficile riproposizione.

Quindi, quale destino per Ferguson? Quasi impossibile trovare un enigma dalla soluzione più complessa: detto della ormai infinita diatriba tra Nate Diaz e UFC infatti, e al netto del rientro ancora incerto di Nurmagomedov, non restano che i nomi di Edson Barboza - già sconfitto a dicembre 2015 nel TUF 22: Finale - e Michael Chiesa, con cui si è creata una vera e propria faida che dura ormai dall'estate del 2016. Il 13 luglio di quell'anno i due avrebbero dovuto collidere a UFC Fight Night 96, ma un infortunio occorso al fighter di origini italiane - nonché commentatore per l'estero al Venator FC 3 - fece saltare tutto, portando Ferguson ad affrontare un Lando Vannata che, nonostante la sconfitta, non sfigurò affatto al debutto in UFC contro un avversario ben più quotato. Possibile che la promotion decida di concedere la title shot diretta al numero due dei ranking delle 155 libbre? Se sì, quando?

@TheNotoriousMMA Better Get That Cardio Right Son, Can't Run Forever #DefendOrVacate That Bitch Is Mine, Don't Trip Just Drop It & Walk Away — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) March 23, 2017

Conor, non puoi correre per sempre. #difendilaorendilavacante. Quella tr**a è mia (la cintura, NdR), rinuncia a lei e levati dai piedi.

Il punto sui pesi leggeri UFC

Nel frattempo però, la top 10 della divisione continua ad animarsi con match-up che potrebbero rivoluzionare le gerarchie ai piani alti dei lightweight. Si comincia da Eddie Alvarez vs Dustin Poirier, che a UFC 211 si daranno battaglia per capire chi tra i due potrà avvicinarsi di più ad una possibile title eliminator. L'ex campione - sconfitto da Conor McGregor a UFC 205 - sa di non poter fallire questa occasione, ma di contro si troverà di fronte ad un Poirier reduce da una vera e propria battaglia contro Jim Miller. Si aspettano anche i rientri di Michael Johnson, Nate Diaz - se mai tornerà - e Gilbert Melendez, che potrebbero offrire altre ulteriori sfide utili a scompigliare un po' gli equilibri di una divisione un po' troppo statica nelle ultime settimane.