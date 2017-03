Luke Rockhold, ex campione dei pesi medi UFC, vuole una sfida contro Fabricio Werdum, ex campione dei massimi

un'ora fa di Giovanni Bongiorno

Fabricio Werdum ha visto saltare il suo match a UFC 211 contro Ben Rothwell a causa di una potenziale violazione delle norme USADA. I nomi più caldi per il brasiliano erano quelli di Cain Velasquez e Alistair Overeem, tutti e due in programma per quest'estate, ma c'è un altro contendente interessato che bussa alla sua porta: Luke Rockhold.

Secondo Ariel Helwani infatti, Rockhold vorrebbe salire nei massimi e dar vita a una battaglia con l'ex campione dei pesi massimi UFC. Ospite nell'episodio del mercoledì di UFC Tonight, Rockhold, ha spiegato perché vorrebbe salire di due categorie e proporre una sfida di questo genere.

Credo che io e Werdum abbiamo delle vecchie ruggini da Strikeforce. È uno di quegli atleti contro cui ho sempre voluto combattere. Ci ho pensato parecchio e mi piace molto il match-up. Con quello che sta succedendo nei pesi medi poi, al diavolo, salgo nei massimi. Facciamolo.

Fabricio Werdum alza le braccia al cielo, batte Travis Browne per la seconda volta.

UFC ha risposto che Werdum ha altri piani

Rockhold non combatte da quando ha perso il titolo per mano di Michael Bisping, a UFC 199 nel giugno scorso. Avrebbe dovuto affrontare Jacare Souza a novembre, ma un infortunio gli ha impedito di chiudere la trilogia col coccodrillo brasiliano. Anche Werdum non ha combattuto molto nell'ultimo periodo: dopo aver perso il titolo contro Stipe Miocic, è tornato in azione a UFC 203, dove si è confermato in buona forma, battendo Travis Browne in un match non indimenticabile. Ha recentemente definito Rockhold come "una p**tanella" ed ha dichiarato di essersi sentito felice quando Bisping lo ha messo KO.

Quando infatti l'americano venne sconfitto dall'inglese, Werdum creò un'immagine sul suo profilo Instagram in cui definiva Rockhold un "c**zone". Rockhold non ne fu sorpreso, rispose subito, definendo il brasiliano "uno scherzo", dopo aver perso la sua cintura contro Miocic. Lo scorso anno Rockhold si pronunciò a favore di uno scontro con Werdum, che rispose a Luke chiamandolo "fifone".

UFC said Werdum has plans for this summer, but Rockhold isn't letting this go. He really wants to settle their old Strikeforce beef ASAP. — Ariel Helwani (@arielhelwani) March 22, 2017

Rockhold sta spingendo molto per il match contro Werdum. Vuole salire nei massimi. UFC ha risposto che Werdum ha già dei piani per l'estate, ma Rockhold non vuole lasciar perdere. Vuole sistemare le loro vecchie questioni di Strikeforce il prima possibile.

Il prossimo passo? Se Rockhold dovesse davvero salire nei massimi, questo sarebbe uno dei match con più hype nell'intera organizzazione: un ex campione dei pesi medi che sale di due categorie per affrontare un ex campione dei massimi che detronizzò il compagno d'allenamento del primo. Non male come storyline per lo showbusiness, il punto vero è che il match risulterebbe essere davvero interessante almeno per due motivi: Rockhold salirebbe non di una, ma di due categorie e arriverebbe nella categoria più pesante dell'organizzazione. Werdum, a 40 anni compiuti, potrebbe tener testa a un fenomeno di 10 anni più giovane? Vi interesserebbe vedere un match del genere?