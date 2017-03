Galliani: "Il problema è come al solito la ripartizione dei diritti televisivi". La prossima assemblea si terrà martedì 28 marzo.

13 ore fa di Vinicio Marchetti

La quarta assemblea dei 20 club di Serie A per eleggere il nuovo presidente di Lega è durata veramente poco. È bastata un’ora, infatti, per sancire la spaccatura tra Juve, Inter, Milan, Fiorentina, Roma e Napoli e gli altri club. Le società in questione hanno abbandonato l’assemblea e, adesso, l’ipotesi del commissario si fa sempre più probabile. La frattura fra le sei big e gli altri club appare ancora una volta come lo specchio di una Lega chiaramente divisa in due tronconi e che, dinanzi al riparto dei diritti televisivi, non è capace di giungere a un compromesso.

Galliani: “I mpossibile trovare una soluzione ”

Alcune delle principali squadre di Serie A, nella fattispecie, Napoli, Roma, Juve, Milan, Inter, Fiorentina hanno lasciato l'assemblea di Lega. Galliani ha provato a dare una motivazione a ciò che è accaduto:

Bisogna riconoscere che Napoli, Roma, Juve, Milan, Inter e Fiorentina rappresentano l'80% dei tifosi italiani e hanno deciso di andarsene perché è impossibile, almeno allo stato attuale delle cose, trovare una soluzione. Le 14 squadre, decideranno quello che riterranno utile fare. Certamente, per quanto riguarda gli aspetti economici della vicenda, occorrono 15 voti.

Giulini ha parlato a nome delle medio piccole di Serie A

Cosa accadrà adesso in Serie A?

Quello dei diritti televisivi è un problema che si trascina da circa dieci anni. Un lasso di tempo in cui, più che trovare una soluzione, si è pensato soltanto a mettere una pezza, a nascondere il problema sotto al tappeto. Adesso il banco è saltato e i grandi club sono alla resa dei conti. La speranza di tutti, è che si possa giungere a una soluzione equa nella prossima assemblea del 28 marzo. Ovviamente, dopo aver constatato questa profonda situazione di caos, la parola che più frequentemente riecheggia in Lega è commissariamento. Da questo punto di vista, Galliani non si sbilancia:

Ognuno trarrà le sue conclusioni. Le nostre proposte sono ragionevoli.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, invece, ha parlato a nome delle società-medio piccole di Serie A. Per il numero 1 sardo, la spaccatura è legata all'articolo del nuovo statuto elaborato dalle big:

Noi non abbiamo fatto altro che proporre i criteri standard nei principali campionati europei. L'assemblea rimane aperta e ci riuniremo molto presto. Non è accettabile che le venti società che tengono insieme il circo si facciano commissariare.

Sull'ipotesi commissariamento che aleggia sulla Serie A, infine, si è espresso anche il presidente del Coni Giovanni Malagò:

Ci sono dei divari sulle politiche sportive da portare avanti. Io non patteggio per nessuno e non vorrei il commissariamento. Ma, se non si dovesse arrivare nei tempi previsti dalle norme, questa sarebbe l’unica scelta percorribile.

Dubbi anche sulla scelta della data

Le ultime indiscrezioni, infine, parlando di data non gradita dalle sei big. Questo perché lunedì e martedì prossimi in Grecia si terrà l'assemblea generale dell'Eca, l'Associazione dei club europei, di cui fanno parte proprio Milan, Inter, Juventus, Napoli, Fiorentina, Roma, Udinese e Sampdoria. Un altro punto caldo che dovrà essere risolto in tempi brevi.